إسبانيا: لن نسمح باستقلال كتالونيا

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، إنّ 'البلاد لن تقسّم وستظل موحدة، والحكومة ستعرقل إعلان استقلال إقليم كتالونيا'.

وأوضح راخوي في تصريح لصحيفة 'الباييس' الإسبانية (خاصة)، اليوم الأحد، أنّ 'الحكومة ستستخدم كافة صلاحياتها الدستورية لعرقلة إعلان استقلال كتالونيا'.

وأضاف أنه 'من غير الممكن بناء أي شيء تحت تهديد الابتزاز'، مشيراً أنّ حكومته 'لن تقبل أي عرض من شأنه تهديد وحدة أراضيها'.

وتابع راخوي قائلاً: 'عام 2012، كنا نصارع الأزمة الاقتصادية وقد تمكنا من تحقيق الانتصار حينها، والآن نصارع من أجل الحفاظ على القيم الأوروبية، وعلينا الانتصار في هذا الصراع أيضاً'.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أجرى إقليم كتالونيا، استفتاءً للانفصال عن إسبانيا، وأعلنت حكومة الإقليم، أن نسبة من صوتوا لصالحه بلغت 90%، فيما تصفه مدريد بـ'غير الشرعي'.

ويطالب الإقليم بالانفصال عن إسبانيا، في حين أنه يتمتع بأوسع صلاحيات حكم الذاتي بين أقاليم البلاد، وعددها 17 إقليمًا.

وتبلغ مساحة كتالونيا 32.1 ألف كم مربع، وتضم 4 مقاطعات هي: برشلونة جرندة لاردة وطراغونة، ويبلغ عدد السكان 7 ملايين و500 ألف نسمة.