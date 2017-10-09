رسوم على الطرق في الكويت.. قريباً

قال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة الكويتية المهندس أحمد الحصان إن دراسة فرض الرسوم على استخدام بعض الطرق تهدف إلى تطوير منظومة الطرق وتنظيم حركة المرور وليس لجباية الأموال فقط.

وأوضح الحصان في لقاء مع صحيفة (الراي) الكويتية اليوم الاثنين أنه سيتم وضع بدائل مختلفة للطرق بحيث لا يكون الطريق الذي تؤخذ عليه رسوم طريقا وحيدا لا بديل عن استخدامه.

وعن افتتاح مشاريع الطرق خلال المرحلة المقبلة أفاد بأن الخطة تتضمن عددا من الافتتاحات تشمل مشروع استكمال الجزء الغربي من طريق (جمال عبدالناصر) الذي سيتم تسليمه خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف أنه سيتم افتتاح مشروع تطوير الطرق جنوب منطقة (جابر الأحمد) خلال ستة أشهر إضافة إلى مشروع تطوير الجزء الغربي من الدائري الخامس موضحا أن الافتتاحات على هذا المشروع ستتم خلال الربع الأول من العام المقبل.

وذكر أن هناك افتتاحات تشمل بعض الطرق على جسر (صباح الناصر) مقابل صالة (الهيفي) في منطقة الأندلس ومشروع دوار البدع الذي من المنتظر افتتاح الحارة اليمين منه للقادم من منطقة السالمية في أبريل 2018 على أن يتم في يونيو من العام نفسه افتتاح الحارة الثانية إلى جانب عدة افتتاحات أخرى.

ولفت الحصان إلى دخول معظم المشاريع التي ينفذها القطاع والبالغ عددها 26 مشروعا مرحلة النضوج التي سيترتب عليها الكثير من الافتتاحات خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وأشار في هذا الصدد إلى اتفاقية مدتها خمس سنوات ستسند إلى المستشار الذي طور مدينة أبوظبي ليتولى متابعة المشاريع من خلال منظومة متطورة وحديثة تمكن القطاع من التغلب على كل العقبات قبل وأثناء تنفيذ المشروع إلى جانب دوره في اعمال الرقابة وتحديث المواصفات وتدريب الكوادر.