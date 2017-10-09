بان كي مون لـ 'الأمير': دول العالم بحاجة إلى حكمة سموك

استقبل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، بقصر السيف صباح اليوم معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ومعالي الامين العام السابق للامم المتحدة بان كي مون وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

هذا وقد شكر الامين العام السابق للامم المتحدة سموه رعاه الله على دعمه الفعال والمستمر لمنظمة الامم المتحدة ولكافة جهودها في المجال الانساني والخيري عبر استضافة دولة الكويت للمؤتمرات الدولية الداعمة للقضايا الانسانية، معربا عن اعتزازه بمكانة سموه رعاه الله بين قادة دول العالم كقائد للعمل الانساني مثمنا دور سموه حفظه الله وسعيه الدؤوب عبر الوساطة لحل كافة الخلافات القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وجاء خلال المقابلة ما يلي: حضرة صاحب السمو امير البلاد: «نشيد بجهود الامين العام السابق للامم المتحدة خلال فترة توليه مهام منصبه ولن ننسى ما قدمه في مجال العمل الانساني فهو وسام نعتز به».

الامين العام السابق للامم المتحدة بان كي مون: «اشكر صاحب السمو على الكلمات الطيبة تجاهي وتجاه عملي الذي لم يكن يكتب له النجاح لولا الدعم السخي والمستمر الذي قدمه سمو الامير فسموه هو القائد الوحيد حول العالم الذي لقب بقائد العمل الانساني ودول العالم في حاجة الى رؤية وحكمة سموه في الوقت الحالي اكثر من اي وقت مضى».