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مجلس الوزراء يوافق على حل المجلس البلدي
9/10/2017 الآن - كونا 4:02:13 PM
وافق مجلس الوزراء على حل المجلس البلدي وتشكيل لجنة مؤقتة للقيام باختصاصاته.
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