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مجلس الوزراء يوافق على حل المجلس البلدي


9/10/2017  الآن - كونا  4:02:13 PM
مجلس الوزراء يوافق على حل المجلس البلدي

وافق مجلس الوزراء على حل المجلس البلدي وتشكيل لجنة مؤقتة للقيام باختصاصاته.



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