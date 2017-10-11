التربية تفتح باب التعاقدات المحلية خلال يومين

أعلنت وزارة التربية اليوم الاربعاء، فتح باب التعاقدات المحلية للتخصصات الدراسية المطلوبة خلال اليومين المقبلين.

وقال الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام بالإنابة فيصل المقصيد، في تصريح صحفي عقب اجتماع موسع مع الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الادارية فهد الغيص انه تم الاطلاع على الدرجات الوظيفية المتوفرة حتى نهاية السنة المالية آخر مارس 2018 اضافة الى التخصصات المطلوبة في المواد الدراسية التي تحتاج اليها الوزارة.

وأوضح المقصيد انه تم خلال الاجتماع مراجعة أعداد الاحتياجات من اعضاء الهيئة التعليمية وفق الدرجات الوظيفية المتاحة في الوقت الحالي مؤكدا حرص الوزارة على توفيرها.

وأضاف أن ادارة التنسيق في الوزارة ستقوم بتزويد ادارة الموارد البشرية بأعداد الاحتياجات الفعلية من الذكور والاناث في التخصصات المطلوبة تمهيدا لفتح باب قبول طلبات التعاقدات المحلية فقط.

وأشار الى ان الوزارة ممثلة في قطاعي التعليم العام والشؤون الادارية حريصة على خدمة «ابنائنا الطلاب والطالبات وتوفير الاستقرار داخل المدارس وتلبية جميع متطلباتها واحتياجاتها من اعضاء الهيئة التعليمية اضافة الى تطوير العملية التعليمية».