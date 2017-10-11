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أبرز عناوين صحف الخميس:- بورسلي: المطالبة باستقلال القضاء لا تجوز... ويجب بناء شخصية القاضي.. حجب التصويت عن الوزراء.. غير دستوري.. تأجيل خصم أقساط الشقق في «غرب الصليبخات»


11/10/2017  الآن - صحف محلية  11:58:50 PM

أبرز عناوين صحف الخميس:- بورسلي: المطالبة ...
من جريدة النهار

 

الجريدة

بورسلي: المطالبة باستقلال القضاء لا تجوز... ويجب بناء شخصية القاضي

 ماجد جمال الدين: الاقتصاد الريعي بيئة حاضنة للفساد

 14 نائباً يتفقون على استجواب الصبيح والمرزوق ويدعمون مساءلة محمد العبدالله

 الانباء

حجب التصويت عن الوزراء.. غير دستوري

 قاطرة السكة الحديد انطلقت وتنسيق لإزالة معوقاتها

 الراي

العربيد لـ «الراي»: استجواب الحربي قائم

 توافق مبدئي على زيادات بين 100 و200 دينار للمهن المساندة في «التربية»

 هل يُلوّح الحربي بالاستقالة أيضاً إن رفضت الحكومة طلبه إحالة العبد الهادي والسيد عمر على التقاعد؟

 النهار

المرزوق: حقوق موظفي النفط لن تُمس

 تأجيل خصم أقساط الشقق في «غرب الصليبخات»

 


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