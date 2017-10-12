عزام الأحمد: الانقسام أصبح خلفنا وسنُتابع دفنه للأبد

أبلغ رئيس وفد حركة 'فتح' لحوارات المصالحة عزام الأحمد وكالة 'قدس برس'، أن 'الانقسام الفلسطيني مرحلة قد طويت وأصبحت خلف ظهور الفلسطينيين'.

وقال الأحمد في حديث خاص لـ 'قدس برس': 'أستطيع أن أقول أن الانقسام أصبح خلفنا، وسنتابع دفنه إلى الأبد'.

وأشار الأحمد إلى أن وفدي 'فتح' و'حماس' وقعا بالفعل على اتفاق نهائي بشأن المصالحة بكل تفاصيلها، وضمن جداول زمنية محددة، لكنه رفض الحديث في أية تفاصيل لأن ذلك سيتم توضيحه خلال المؤتمر الصحفي المرتقب اليوم، والذي سيرأسه رئيس جهاز المخابرات المصرية.

وبدأت حركتا 'فتح' و'حماس' أول من أمس (الثلاثاء) جلسة مباحثات من أجل الاتفاق على ما سيتم تطبيقه في المرحلة القادمة بعد حل حركة 'حماس' اللجنة الإدارية وتمكين حكومة التوافق الوطني في قطاع غزة تطبيقًا لتفاهمات أجريت في القاهرة مؤخرًا.