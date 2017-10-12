الصحة تحصل على التقييم الكامل بكفاءة مختبراتها

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، حصول مختبر الصحة العامة لديها على التقييم الكامل 100% من منظمة الصحة العالمية بكفاءة المختبرات المرجعية لفحص الفيروسات.

وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة بالوزارة الدكتورة ماجدة القطان، إن مختبر الصحة العامة في الكويت حصل على تقييم 100 في المئة في اختبار الكفاءة الذي أجرته المنظمة ضمن إطار البرنامج السنوي لتقييم كفاءة المختبرات المرجعية لفيروس الانفلونزا.

وأضافت القطان أن التقييم أجرته المنظمة على عينات غير معروفة بعثت من المنظمة لتقييم كفاءة الفحص المخبري للفيروسات بمشاركة جميع المختبرات المرجعية الإقليمية ومنها دولة الكويت.

وأوضحت أنها تلقت كتابا رسميا من مدير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية متضمنا تهنئة المنظمة للوزارة بالإنجاز المتحقق لناحية جودة ودقة وفحوصات تفاعل البوليميراز المتسلسل والمعروف بال (PCR) تحديد نوع فيروس الانفلونزا ونسبة مقاومة الفيروس للمضادات ضد الفيروس.

وذكرت القطان أن وحدة الفيرولوجي في قسم مختبرات الصحة العامة تعد مختبرا مرجعيا لمنظمة الصحة العالمية في هذه الفحوصات مبينة أن الوزارة تشارك في البرنامج السنوي لاختبار الكفاءة وجودة الأداء الذي تديره المنظمة سنويا.

وأشادت بجهود العاملين في مختبر الصحة العامة وسط الدعم المستمر من قبل الدولة للجهود المبذولة لمكافحة الانفلونزا وتقليل نسبة انتشار الإصابة بالمرض.