'الدفاع': دخول أول دفعة من الخدمة الوطنية.. يناير المقبل

اعلنت وزارة الدفاع اليوم ان موعد دخول الدفعة الاولى من المشمولين بالخدمة الوطنية العسكرية سيكون في السادس من يناير 2018 فيما سيتم استدعاؤهم في السادس من نوفمبر المقبل.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد في تصريح صحفي نقله بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة انه سيتم استدعاء المكلفين بالخدمة الوطنية في الساد من نوفمبر المقبل لاستكمال بياناتهم واجراءات الفحوص الطبية واطلاعهم على التعليمات والتوجيهات.

واكد الشيخ محمد الخالد عقب زيارته هيئة الخدمة الوطنية العسكرية حرص وزارة الدفاع على تسهيل جميع اجراءات دخول الدفعة الاولى بشكل يتناسب مع هذا المشروع الوطني الكبير عبر توفير الاجواء المناسبة والخدمات الضرورية التي تكفل للمكلفين الاستفادة منها.

وأعرب عن فخره واعتزازه بانطلاق مشروع (الخدمة الوطنية العسكرية) باعتباره نقطة تحول في خدمة الكويت متمنيا ان تواكب الخدمة الوطنية تطورات العصر الحالي عبر استخدام أحدث المناهج والبرامج في عملية الإعداد والتدريب.

واوضح البيان ان هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اعتمدت خطة استدعاء كل المكلفين من (مواليد 10 مايو 1999) وحتى (مواليد 6 نوفمبر 1999) عدا من شملهم التأجيل أو الإعفاء طبقا للقانون وذلك تمهيدا لاتخاذ أداء الخدمة الوطنية العاملة.

وذكر ان الهيئة ستصدر بيانا توضيحيا حول آلية استدعاء المكلفين واجراء الفحص الطبي ودخولهم وفقا لقانون الخدمة الوطنية العسكرية.

واضاف ان الشيخ محمد الخالد استمع الى شرح من رئيس الهيئة اللواء الركن ابراهيم العميري عن مراحل الخدمة الوطنية العسكرية المقررة والتي تتضمن التسجيل والفحص الطبي والالتحاق بالمعهد ثم الالتحاق بالوحدة اضافة الى احصائيات المشمولين بقانون بالخدمة.

واكد اللواء العميري استعداد الهيئة وجاهزيتها لاستقبال المتطوعين بالخدمة مشيرا الى التعاون بين الهيئة ووزارات ومؤسسات الدولة الحكومية لتسهيل الاجراءات المتعلقة بالخدمة الوطنية لتحقيق الاهداف المرجوة من قانون الخدمة الوطنية العسكرية.

حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف .