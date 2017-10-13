دعم الكويت لأي مرشح باليونسكو.. إشاعة

نفى سفير دولة الكويت لدى فرنسا سامي السليمان اليوم الجمعة نفيا قاطعا صحة الانباء التي تناقلتها وسائل التواصل الإجتماعي حول تحرك مندوب دولة الكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لدعم احد الاطراف في الانتخابات التي تجري في باريس لاختيار مدير عام جديد للمنظمة.

واكد السفير السليمان تصريح له ان ' دولة الكويت تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين العرب المتقدمين لشغل هذا المنصب'، مشيرا الى القناعة الراسخة بأن فوز اي من المرشحين العرب هو فوز للكويت ودعم للوجود العربي في هذه المنظمة الحيوية.

وطالب السفير متداولي مثل هذه الأخبار العارية من الصحة تحري الدقة.