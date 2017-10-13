'الإطفاء': مستعدون لمختلف الأزمات والكوارث

اكد المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد استعداد (الاطفاء) الكامل لمختلف الأزمات والكوارث والمتغيرات وفق توصيات (سينداي) لمكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر.

واشار المكراد في بيان صحفي لادارة العلاقات العامة والاعلام ب(الاطفاء) بمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي يصادف اليوم الجمعة الى ريادة الكويت والتزامها بالتوصيات الدولية للحد من المخاطر والأزمات وحماية الانسان وممتلكاته من الكوارث الطبيعية.

وقال ان الاستعداد الامثل يتم من خلال تحقيق التكامل والتعاون بين الأجهزة الحكومية والتخطيط الاستراتيجي وبناء قدرات العنصر البشري لمجابهة الأزمات والكوارث في ضوء المعايير الدولية.

ولفت البيان الى ان المشاركة الفعالة التي تأتي بتعليمات وتوجيهات الفريق المكراد لضابط الارتباط الوطني لدولة الكويت لدى مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الرائد مشاري الفرس دليل على نجاح وتميز الكويت في تنفيذ أهداف إطار (سينداي) والمساهمة في دعم المشاريع الدولية للحد من مخاطر الكوارث.

وأوضح ان الرائد الفرس استعرض في اخر ورشة عمل دولية لمكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر التي أقيمت في (أبوظبي) هذا الأسبوع توصيات وخطط (الاطفاء) التي تساهم في تدعيم الإطار الدولي للتخفيف من الأضرار والتأهب الأمثل لمختلف الأزمات.

يذكر ان اليوم العالمي للحد من الكوارث الطبيعية بدأ عام 1989 بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوعية الناس ولتعزيز الثقافة العالمية بكيفية اتخاذ اجراءات للحد من خطر التعرض للكوارث.

وكان مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من أخطار الكوارث عقد في مارس 2015 في سينداي باليابان حيث ناقش المشاركون خطة دولية ليكون العالم أكثر أمانا من أخطار الكوارث الطبيعية.