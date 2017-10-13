إخماد حريق منزل في اشبيلية بالفروانية

أخمدت فرق الإطفاء حريقا اندلع في أحد المنازل في منطقة إشبيلية، اليوم الجمعة.

وذكرت الادارة العامة الإطفاء ان العناية الالهية وسرعة استجابة رجال الاطفاء انقذتا سكان منزل في منطقة إشبيلية بالفروانية من حريق اندلع في إحدى شققه، مساء اليوم.

وأضافت أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن وجود حريق في احد منازل منطقة اشبيلية، وعليه توجهت فرق اطفاء مركزي الفروانية والعارضية، إلى موقع البلاغ، موضحة أنه وعند الوصول تبين ان الحريق في الدور الثالث، وقام رجال الإطفاء بإخلاء السكان من المنزل ومكافحة النيران وإخمادها، وعالج رجال الطوارئ الطبية حالات اختناق لأطفال.