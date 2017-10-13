ترامب متهمًا إيران بدعم الإرهاب: لن نصادق على الاتفاق النووي.. و'عقوبات صارمة' على الحرس الثوري

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه 'منذ تولي السلطة، راجعت سياسات النظام الإيراني وإجراءاته العدائية'.

وأعلن ترمب أنه لن يصادق على الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى مع فرض عقوبات صارمة على الحرس الثوري الإيراني، وقال إنه يجب التوصل لاتفاق جديد مع إيران لحماية المصالح الأميركية بشكل أكبر، معتبراً أن الاتفاق النووي ساعد إيران على تطوير بعض العناصر في المجال النووي.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، إنه يجب ضمان 'أن النظام المارق في إيران لن يمتلك سلاحاً نووياً أبداً'.

وتابع ترمب، خلال إعلانه استراتيجيته الجديدة إزاء إيران والاتفاق النووي إن 'إيران تحت حكم نظام ديكتاتوري نشر الفوضى في كافة أنحاء العالم'.

وذكر أن النظام الإيراني مسؤول عن هجمات إرهابية ضد الأميركيين في مناطق مختلفة بالعالم.

واعتبر ترمب أن النظام الإيراني يعرقل حركة الملاحة في الخليج والبحر الأحمر وأن الصواريخ الإيرانية تهدد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وقال إن الأعمال العدائية للنظام الإيراني ضدنا مستمرة حتى اليوم، وإن النظام الإيراني يتعاون مع القاعدة وقدم المأوى لمتورطين في هجمات 11 سبتمبر.