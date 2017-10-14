التعادل يحسم قمة ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

تسابق لاعبو ليفربول في إهدار الفرص الثمينة التي سنحت لهم أمام مرمى المنافس، ليسقط الفريق في فخ التعادل السلبي مع مانشستر يونايتد اليوم السبت، في افتتاح مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.



وأضاع ليفربول فرصة ثمينة للتقدم خطوة جيدة في جدول المسابقة، إذ رفع الفريق رصيده إلى 13 نقطة ليتقدم فقط من المركز السابع غلى السادس انتظارا لباقي مباريات الجولة.



وانفرد مانشستر يونايتد بصدارة جدول المسابقة مؤقتا حيث رفع رصيده إلى 20 نقطة بفرق نقطة واحدة أمام جاره مانشستر سيتي الذي يستضيف ستوك سيتي في مباراة أخرى اليوم بنفس الجولة.



ورغم التفوق الواضح ليفربول في المباراة، فشل الفريق في ترجمة الفرص التي سنحت له إلى أهداف.



وفي المقابل، فشل مهاجم مانشستر يونايتد، البلجيكي روميلو لوكاكو، في هز شباك مواطنه وحارس مرمى ليفربول سيمون مينوليه، ليهدر فرصة تحقيق رقم قياسي لمانشستر يونايتد.



وسجل لوكاكو سبعة أهداف في المباريات السبع الأولى له مع الفريق في الدوري هذا الموسم معادلاً بهذا سجل المهاجم الهولندي رود فان نيستلروي، الذي سبق له تسجيل سبعة أهداف لمانشستر يونايتد في أول سبع مباريات بالموسم.