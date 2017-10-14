تغليظ عقوبة المخيم المخالف إلى 5000 دينار

أعلن نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي ورئيس لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي في بلدية الكويت فهد العتيبي عن تغليظ عقوبة التخييم بدون ترخيص إلى 5000 دينار.

وقال العتيبي في بيان صحفي اليوم السبت أن اي مخيم يقام قبل موسم التخييم الذي يبدأ في منتصف شهر نوفمبر المقبل وينتهي في منتصف مارس 2017 ستتم ازالته فورا من قبل الاجهزة الرقابية المختصة في بلدية الكويت.

واوضح أنه سيتم تطبيق القانون رقم 42/2016 بشأن المخالفين لقوانين البلدية والهيئة العامة للبيئة مبينا ان قرار تغليظ العقوبة جاء عقب اجتماع مشترك عقد مؤخرا بين بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة بهذا الخصوص.

ودعا اصحاب المخيمات الى الالتزام بموعد التخييم كيلا تكون مخيماتهم عرضة للازالة مع تطبيق عقوبة الغرامة المالية الهادفة الى الحفاظ على الحياة الفطرية وحماية البيئة البرية من التدمير.