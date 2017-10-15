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أبرز عناوين صحف الأحد:- 10 جناسي مسحوبة أمام الحكومة غداً.. «البيشمركة» ترفض الانسحاب من كركوك.. 10 سنوات لتقاعد الذكور والإناث المعاقين.. مرفوض.. المبارك يؤكد وجود شبهة دستورية في «المعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين»


15/10/2017  الآن - صحف محلية  12:09:02 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- 10 جناسي مسحوبة أمام ...
من الجريدة

 

الجريدة

10 جناسي مسحوبة أمام الحكومة غداً

 3 موظفين بالجمارك والطيران يُهرِّبون مليوني حبة كبتاغون

 «البيشمركة» ترفض الانسحاب من كركوك

 الانباء

10 سنوات لتقاعد الذكور والإناث المعاقين.. مرفوض

 لا بدائل جديدة للمواد التموينية

 الراي

المبارك يؤكد وجود شبهة دستورية في «المعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين»

 صفاء تقترح وقف التجنيس 5 سنوات: مازن الجراح هو مَن كشف «عشّ العناكب»

 الحكومة تتمسك بـ «تضامن تصويتي» في انتخابات مناصب المجلس ولجانه

 النهار

جداول لتشغيل الخدمات في المدن الإسكانية الجديدة

 منع إقامة المخيمات على «طريق الوفرة»

 


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