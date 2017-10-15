السفير أحمد الرميحي: إصابة خفيفة طالت القائم بالأعمال

صرح السفير أحمد بن سعيد الرميحي مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، بأن مبنى سفارة دولة قطر بالعاصمة الصومالية مقديشو قد لحقت به أضرار جسيمة من جراء انفجار إحدى السيارات المفخخة بالقرب من مبنى السفارة في منطقة تقاطع (k 5) مساء أمس.



وأشار الرميحي الى أن وزارة الخارجية قامت بالاتصال والاطمئنان على أعضاء السفارة من الدبلوماسيين والإداريين القطريين، وكذلك باقي العاملين في السفارة، وأن القائم بالأعمال تعرض لإصابة خفيفة وهو بصحة جيدة وبفضل ورعاية من الله باقي أعضاء السفارة بخير ولم يصبهم أي ضرر.



وأكد الرميحي أن الوزارة قد قامت بالتواصل مع السلطات الصومالية الشقيقة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين وسلامة أعضاء السفارة وأسرهم.