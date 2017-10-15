«التعليم العالي» تؤكد : اختبار «ايلتس» إجراء تنظيمي لتحديد أدنى درجة للقبول

أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي فاطمة السنان أن قرار درجة «ايلتس» إجراء تنظيمي لتحديد أدنى درجة للقبول في الجامعات بمختلف دول الابتعاث.

وقالت السنان في تصريح صحفي اليوم إن للطالب الحق في دراسة سنة اللغة في مقر الابتعاث للحصول على الدرجات المطلوبة للالتحاق في الجامعات.

وأضافت إن هذا القرار اتخذ بناء على دراسة تمت من قبل الوزارة والمكاتب الثقافية لتحديد أدنى درجات القبول في مختلف دول الابتعاث ولحماية الطلبة ضعيفي الأداء في اللغة من المديونيات الهائلة المترتبة عن الانسحاب أو الفصل من البعثة.

وأوضحت أن القرار أتى نتيجة عدم إمكانية الحصول على الدرجة المطلوبة للالتحاق بالجامعات واستنفاذ مدة التجميد المحددة للحصول عليها بسبب عدم إمكانية تسجيله في الجامعات.

وأفادت بأن القرار يضمن للطلبة عدم انتهاء مدة شهادة الثانوية العامة وإمكانية التحاقهم في إحدى مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت، مشيرة إلى أنه يتاح للطالب فترة عام دراسي كامل للحصول على هذه الدرجة.