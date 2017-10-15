الادعاء الفرنسي: ساركوزي 'مجرم مخضرم'

وجهت لائحة اتهامات النيابة المالية الوطنية فى فرنسا، للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي تهمتي 'الفساد' و'إساءة استغلال النفوذ'، واصفة إياه بـ 'المجرم المخضرم'.

ووفقًا لتقرير نشر في صحيفة 'لوموند' الفرنسية، السبت، فإن لائحة الاتهامات المؤلفة من 79 صفحة، شددت على أن هناك ما يكفي من الأدلة لمقاضاة ساركوزي.

ويواجه الرئيس الفرنسي الأسبق اتهامات بالحصول على أموال بطريقة غير مشروعة لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، وصلت إلى مبلغ 18 مليون يورو.

كما يواجه ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و 2012، اتهامات عديدة بـ'الفساد' و'إساءة استخدام السلطة'، منذ أن أخفق في الانتخابات الرئاسية عام 2012.