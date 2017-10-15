تشكيل لجنة تحقيق حول ملاحظات مكتب ألمانيا الصحي

أمر وزير الصحة د.جمال الحربي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الملاحظات المتعلقة بالمكتب الصحي في ألمانيا فرانكفورت، والتي أثيرت في اجتماعات لجنة التحقيق البرلمانية.

وتضم اللجنة التي شكلها الوزير الحربي بعضويتها ممثلين من الشئون القانونية والمالية بوزارة الصحة، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الخارجية والمالية.

وقال وزير الصحة د.جمال الحربي في تصريح صحافي أن اللجنة سوف تباشر مهامها بالمكتب الصحي بفرانكفورت نهاية شهر أكتوبر حول ما أثير من ملاحظات سواء بلجنة التحقيق البرلمانية أو بالكتب الواردة للوزارة من وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمتضمنة بعض الجوانب المتعلقة بالأداء المالي والإداري، والتعامل مع بعض المستشفيات في ألمانيا.

وذكر الوزير الحربي أن اللجنة ستقوم بعد زيارتها الميدانية وتقصي الحقائق للمكتب الصحي في فرانكفورت بوضع التوصيات اللازمة لتلافي تكرار حدوث أي سلبيات من خلال وضع الحلول المناسبة لتسوية المطالبات المالية للمستشفيات، واعتماد نظام محاسبي دقيق، وتسهيل إجراءات رعاية المرضى الكويتيين الموفدين للعلاج في ألمانيا ومرافقيهم.

وأشار إلى أن اللجنة ستقدم تقريرا مفصلا عن أعمالها وما تنتهي إليه من توصيات عقب الانتهاء من أداء مهامها للوزير لإيحاد الإجراءات اللازمة بشأنها.