مقتل 24 من 'داعش' و6 جنود مصريين في هجمات بشمال سيناء

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الأحد، مقتل 24 من عناصر تنظيم 'داعش' وإصابة فرد آخر، بعد تصدي قوات الجيش لـ'محاولة إرهابية فاشلة لاستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس'.

وكتب المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في صفحته على «فيس بوك»، مساء الأحد: 'في إطار العملية حق الشهيد نجحت قوات إنفاذ القانون الساعة 1630 اليوم بالتصدى لمحاولة إرهابية فاشلة لاستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس'.

وأضاف 'أسفرت العملية عن مقتل 24 إرهابيًا وإصابة فرد آخر وتدمير عربتين دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية، وقد استشهد 6 أفراد من قواتنا وجار استمرار تمشيط المنطقة'.

وكانت مصادر أمنية مصرية قالت في وقت سابق إن عشرات المسلحين استخدموا سيارات مفخخة وقذائف هاون في الهجمات التي استهدفت نقاطا أمنية بمنطقة كرم القواديس، لكن مروحيات الجيش قصفت السيارات والدراجات النارية التي كانوا يستقلونها.

وعمدت قوات الجيش، بعد إحباط الهجوم، على مطاردة العناصر الإرهابية التي فرت إلى المزارع القريبة من موقع الهجوم، بحسب المصادر عينها.

ويأتي ذلك غداة إعلان الجيش المصري إحباط هجوم استهدف نقطة تفتيش عسكرية في مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء.

وكان المتحدث العسكري قال في صفحته على فيسبوك عن هجوم السبت إن قوات الجيش نجحت في 'إحباط هجوم إرهابي لبعض العناصر التكفيرية' بمدينة العريش.

وأضاف أن المهاجمين كانوا مزودين بأحزمة ناسفة وقنابل يدوية وأسلحة نارية، وأنهم لقوا مصرعهم نتيجة انفجار العبوات الناسفة بعد أن تعامل الجيش معهم.