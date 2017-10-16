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أبرز عناوين صحف الاثنين:- إيران تهدد: «التخصيب» في 4 أيام.. «الروهينغا» بنداً طارئاً لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.. «إعادة الجناسي» تلتئم الخميس بحضور الرئيسين.. وزير الصحة... الارتباك مستمر!


16/10/2017  الآن - صحف محلية  12:03:47 AM

أبرز عناوين صحف الاثنين:- إيران تهدد: ...
من الجريدة

الجريدة

إيران تهدد: «التخصيب» في 4 أيام

 «الروهينغا» بنداً طارئاً لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي

 الحربي: لجنة تقصي حقائق بشأن المكتب الصحي بألمانيا

 الانباء

«إعادة الجناسي» تلتئم الخميس بحضور الرئيسين

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 الراي

وزير الصحة... الارتباك مستمر!

 «الداخلية والدفاع» تناقش قبول أبناء «البدون» في الجيش

 «التربية» تطلب التأجيل سنتين لإنهاء خدمات الوافدين في «الخدمة النفسية والاجتماعية»

 النهار

إطلاق خدمة «أونلاين» لمراجعي «هيئة الإعاقة»

 «الأوقاف»: غير صحيح تطبيق «البصمة» على الأئمة

 


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