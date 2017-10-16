القوات العراقية تسيطر على مناطق واسعة ومنشأت نفطية في كركوك



تصاعد التوتر ليل الأحد الاثنين بين بغداد وأربيل بعد اجتماع القيادات الكردية في السليمانية الأحد. وأعلن التلفزيون الرسمي العراقي سيطرة القوات العراقية على 'مناطق واسعة' في منطقة كركوك تشمل حقول النفط الواقعة في غرب المدينة في الساعات الأولى من صباح الاثنين، لكن حكومة #كردستان #العراق شككت في هذه التأكيدات.



وقال التلفزيون إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعطى أوامر لقوات الأمن 'بفرض الأمن في كركوك بالتعاون مع السكان'. وأضاف أن' جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة المدرعة التاسعة للجيش العراق والشرطة الاتحادية تبسط سيطرتها على مناطق واسعة من كركوك دون مواجهات'.

كردستان تنفي



في المقابل، نفى مسؤول أمني في حكومة كردستان العراق تمكن القوات العراقية من الاقتراب من المدينة أو السيطرة على أراض من قوات #البشمركة الكردية. وأردف قائلاً لرويترز إن حقول النفط والقاعدة الجوية الواقعة غرب كركوك مازالت تحت سيطرة الأكراد.



لكنه أشار إلى أن أخطر اشتباك وقع جنوبي كركوك عندما تبادلت قوات البشمركة والحشد الشعبي القصف المدفعي.



في حين قال ضباط في قوات البشمركة الكردية طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن اشتباكات دارت ليلاً وتخللها قصف مدفعي متبادل بين القوات العراقية والكردية في جنوب مدينة كركوك.



أما المصادر العسكرية العراقية فتحدثت عن 'قصف متبادل بصواريخ كاتيوشا' في جنوب المدينة.