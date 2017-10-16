سمو الأمير إلى السعودية بزيارة أخوية

غادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، بلاده ظهر اليوم الإثنين، متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة يرتقب أن يقوم خلالها باستئناف جهود الوساطة لحل الأزمة الخليجية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن الديوان الأميري أن أمير البلاد والوفد الرسمي المرافق له توجهوا إلى الرياض في 'زيارة أخوية'.

ويرافق الصباح وفد رسمي رفيع يضم كلا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح ومدير مكتبه أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبد الله الصباح ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله.