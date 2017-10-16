الأمم المتحدة تعلن وفاة 800 سوداني جراء الإسهال المائي

أعلنت الأمم المتحدة، وفاة 800 شخص في السودان جراء الإسهال المائي، وإصابة أكثر من 35 ألفاً بالمرض منذ أغسطس 2016.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، في تقرير بحسب 'الأناضول'، اليوم الإثنين: إن تقارير الصحة السودانية، والصحة العالمية، سجلت منذ أغسطس 2016، وفاة 800 حالة جراء الإسهال المائي، إضافة إلى إصابة أكثر من 35 ألفاً بالمرض.

وذكر المكتب الأممي أن المرض يؤثر على جميع فئات التركيبة السكانية بالبلاد، حيث شكلت الإناث والأطفال نسبة 62% من الإصابات.

وأوضح التقرير إلى أن انتقال المرض مستمر في 18 ولاية سودانية باستثناء ولايات غرب كردفان (جنوب) والولايات الشمالية ( نهر النيل، الشمالية)، والتي شهدت تسجيل آخر حالة مرضية في 13 سبتمبر الماضي.

كما أشار إلى انخفاض نسبة الوفيات جراء الإسهال المائي من 1.53% مقارنة بالفترة السابقة التي بلغتها 4.57%.

و'الإسهال المائي' هو مرض يصيب الجهاز الهضمي، وهو ثاني أهم أسباب وفاة الأطفال دون سن الخامسة عالميًا، وفق منظمة الصحة العالمية.

وغالباً ما تتسبب الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية جرّاء الأغذية ومصادر المياه الملوّثة في الإصابة بهذا المرض.