مصرع طفل سوري وإصابة 4 بحروق في حريق منزل بالجليب

لقي طفل سوري (سنتان) مصرعه وأصيب 4 من أشقائه أثر حريق اندلع في منزلهم بمنطقة جليب الشيوخ أمس الأول.

وفي التفاصيل ورد بلاغ إلى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء،وعلى الفور توجهت فرقة إطفاء مركز الجليب بقيادة المقدم محمد اشكناني إلى موقع الحادث وعند الوصول تبين أن الحريق في الدور الثاني من المنزل ويوجد أشخاص محشورين بالداخل وتم اخلاءه ومكافحة النيران واخراج الأشخاص المحشورين وتبين أنهم 5 أشخاص وتم تسليمهم للطوارىء الطبيه لنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ولكن شاء القدر أن يتوفى أحد المصابين بالمستشفى وتبين أن طفل سوري بالغ من العمر سنتان وإصابة أشقائه بحروق متفرقة، وجاري التحقيق لمعرفة أسباب الحريق من قبل وحدة مراقبة الحوادث بالإدارة العامة للإطفاء،كما تواجد بموقع الحادث رجال أمن وزارة الداخلية والطوارىء الطبية.

كما ورد بلاغ إلى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء أمس يفيد فيه باندلاع حريق في عمارة بمنطقة السالمية،وهرعت على الفور فرق الإطفاء إلى موقع الحادث وعند وصولهم قاموا بمكافحة النيران وتم إسعاف 7 أطفال إلى مستشفى مبارك الكبير لإصابتهم باختناق.