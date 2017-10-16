5 وفيات و4 إصابات من الجنسيات الآسيوية

ذكرت ادارة العلاقات العامه والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء بأن حريق وقع ظهر اليوم الاثنين بمنطقة السالمية راح ضحيته خمسة أشخاص وادى الى إصابة أربعة آخرين ، وأوضحت الإدارة بأن مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء تلقى بلاغاً في تمام الساعة ١:١٦ مساء يفيد عن نشوب حريق في عمارة مكونة من خمسة طوابق بمنطقة السالمية وعلى أثره هرعت فرق الإطفاء من مراكز السالمية الجنوبي والسالمية والإنقاذ الفني بقيادة رئيس مركز اطفاء السالمية الجنوبي المقدم/ رفاعي بن علي ورئيس مركز السالمية المقدم/ علي العبدالرزاق ورئيس مركز الإنقاذ الفني المقدم/ عبدالوهاب الفرس وكان وقت وصول أول فرقة إطفاء للموقع في غضون ٤ دقائق.

وقالت الإدارة بأن فرق الإطفاء شرعت بعملية إنقاذ الأشخاص المحتجزين والذي بلغ عددهم تسع أشخاص منهم خسمة حالات كانت بحالة حرجة تم تسليمها الى عناصر الطوارئ الطبية والذين قاموا بدورهم في نقلهم الى مستشفى مبارك ولكن ارادة الله شاءت ان يتوفاهم قبل وصولهم للمستشفى وجميعهم من احدى الجنسيات الآسيوية، اما الاربع حالات الأخرى تم نقلها عن طريق الإسعاف الى المستشفى الأميري وحالتهم مستقرة.

وذكرت الإدارة بأن التحقيق فتح لمعرفة أسباب وملابسات الحادث المأساوي حيث تشير المعلومات الأولية الى ان الحريق اندلع في الطابق الرابع وإنتشرت أعمدة الدخان في الطوابق الأخرى ومنها الطابق الخامس الذي كانت شقة الضحايا تقع من ضمنه.

وناشد ادارة العلاقات العامة والإعلام ملاك العقارات الإستثمارية تطبيق الإشتراطات الوقائية نظراً لوجود بعض المخالفات التي رصدتها فرق الإطفاء منها التخزين العشوائي في بيت الدرج والذي يحتوي على أسفنج ومواد أخرى تعيق عملية الهروب في حالات الطوارئ ، وكذلك وضع قواطع من شأنها إغلاق وتضييق الممرات.

حضر الى موقع الحادث من قيادات الإطفاء كل من:

نائب المدير العام لشئون قطاع المكافحة اللواء/ جمال البليهيص ومدير اطفاء محافظة حولي العميد/ محمد المحميد ومدير ادارة العلاقات العامة والإعلام العقيد/ خليل الأمير ومراقب العمليات المركزية المقدم/ سعد الأنصاري ورؤساء المراكز المشاركة في الحادث.