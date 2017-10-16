سمو الأمير يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للسعودية

عاد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى ارض الوطن عصر اليوم بعد زيارة أخوية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشيخ فيصل السعود المحمد ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة بالانابة عيسى الكندري ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر الأحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

ورافق سموه وفد رسمي ضم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد احمد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله.

وغادر سموه عصر اليوم الرياض، وكان في وداعه على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ورئيس بعثة الشرف المرافقة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر الاحمد.