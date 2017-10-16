'الوزراء' مطمئن لردود 'العبدالله' على استجواب 'العدساني' و'الكندري'

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بمطار الكويت الدولي برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيـخ محمد العبداللـه بما يلي:

بحث مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء المرفق به الاستجواب المقدم من عضوي مجلس الأمة رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري والموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، الذي شرح للمجلس ما تضمنه الاستجواب من محاور موضحاً كافة التفاصيل المتعلقة بمواضيع الاستجواب، والاعتبارات القانونية والدستورية في شأنه.

وقد أكد مجلس الوزراء قناعته واطمئنانه للردود المنطقية التي ساقها الوزير، مؤكداً بأن الاستجواب حق لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة، كفله الدستور مشدداً على أن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية في شأن الاستجواب.

كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في شأن إزالة العوائق الخاصة بالمزارع التي تعترض مسار شبكة سكك الحديد، في إطار الأحكام والنصوص القانونية ذات الصلة، وموافاة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما ينتهى إليه الأمر خلال شهر من تاريخه، وتكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع بلدية الكويت وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهات ذات الصلة لتحديد كافة العوائق التي قد تعترض مسار شبكة السكك الحديد ووضع الآليات اللازمة لتذليلها، خلال شهر من تاريخه، كما قرر المجلس تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمضى قدما بإجراءات طرح المشروع.

وقرر المجلس تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والجهات المعنية بدراسة التقرير المعد من الوزارة في شأن مراجعة دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية (مراجعة الدورة المستندية) ووضع التصورات والآليات اللازمة لتنفيذ ما جاء بالتقرير من توصيات ومقترحات، ورفعه إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد بارك مجلس الوزراء اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركة حماس وحركة فتح الذي أبرم في القاهرة أخيراً، مؤكدا أن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح المؤدى إلى السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، ويكفل لجميع شعوب المنطقة السلام والاستقرار والتوجه نحو منطلقات التقدم والتنمية، ويشكل انطلاقة إيجابية لوقوف الفلسطينيين صفا واحدا لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، معربا عن ثقته في أن تسهم هذه المصالحة في تحقيق آمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وبهذا الصدد أثنى مجلس الوزراء على جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره المحوري والبناء للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وأدان مجلس الوزراء الهجومين الإرهابيين الذي استهدفا نقطتين أمنيتين في منطقة العريش بمحافظة شمال سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، والذين أسفرا عن استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة المصرية وإصابة الآخرين منهم، مؤكداً وقوف الكويت إلى جانب الشقيقة مصر وتأييدها في الإجراءات التي تتخذها لصيانة أمنها واستقرارها، كما جدد المجلس موقف الكويت الثابت والمبدئي المناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله، وأيا كان مصدره، كما أعرب المجلس عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى مصر الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً وإلى أسر الضحايا خاصة.

كما أدان مجلس الوزراء كذلك حادثي التفجير في العاصمة الصومالية مقديشيو، وأسفر عن سقوط المئات من القتلى والجرحى، بالإضافة الانفجار الذي وقع في السفارة القطرية في مقديشيو، والذي اسفر عن إصابة القائم بالاعمال القطري، وأكد المجلس وقوف الكويت إلى جانب الاشقاء في الصومال ودعمهم بكل ما يتخذونه من خطوات لاحلال الأمن وإعادة الاستقرار لربوع وطنهم متقدما بخالص العزاء إلى جمهورية الصومال الشقيقة قيادة وشعباً.