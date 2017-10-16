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أبرزعناوين صحف الثلاثاء:- «التمييز»: لا طعن على القيود الأمنية.. العبدالله: استجوابي مبهم وبلا أدلة.. كركوك تنفجر.. والبيشمركة لبغداد: ستدفعون الثمن.. «الديوان»: تثبيت 25 مرشحاً للوظائف الإشرافية بالتربية


16/10/2017  الآن- صحف محلية  11:42:11 PM

أبرزعناوين صحف الثلاثاء:- «التمييز»: لا طعن ...
من النهار

الجريدة

«التمييز»: لا طعن على القيود الأمنية

 العبدالله: استجوابي مبهم وبلا أدلة

 استقبال طلبات المتقدمين للنيابة من الجنسين 29 الجاري

 الانباء

«الإعلام» و«الفتوى» و«المناقصات» جاهزة للاستجواب

 كركوك تنفجر.. والبيشمركة لبغداد: ستدفعون الثمن

 الراي

الأمير: حرص كويتي - سعودي مشترك على دعم مسيرة مجلس التعاون

 خورشيد لـ «الراي»: مؤشرات تزوير الجناسي كبيرة

 العتيبي يطالب بفرض 1200 دينار على رخصة قيادة الوافد سنوياً 

النهار

«الديوان»: تثبيت 25 مرشحاً للوظائف الإشرافية بالتربية

 إصدار تراخيص بناء غرب عبدالله المبارك قريباً

 


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