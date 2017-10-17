نشاطها في الكويت ويقودها أفراد من أفريقيا

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض على عنصرين تابعين لشبكة منظمة دولية متخصصة في النصب والاحتيال وغسل الأموال.

وأوضحت أن المقبوض عليهما هما:

• متهم يحمل جنسية جنوب افريقيا

• متهم هارب يحمل الجنسية النيجيرية وصادر بحقه حكم من محكمة الجنايات بالحبس 10 سنوات.

وأضافت الإدارة أن الشبكة الدولية كانت تقوم بتوجيه رسائل للمواطنين والمقيمين عبر الشبكة العنكبوتية واستدراجهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حيث يقومون في البداية بمحاولة إنشاء علاقة صداقة ومن ثم الحصول على البيانات الشخصية للأفراد وطلب مساعدتهم في عملية نقل الأموال التي بحوزة أعضاء شبكة الاحتيال بدعوى الرغبة في الإقامة الدائمة في دولة الكويت، وعليه تقوم شبكة النصب والاحتيال بتحرير بوالص شحن مزورة عن طريق تعبئتها يدوياً لإيهام المواطنين والمقيمين بوجود شحنة تحتوي على ملايين الدولارات مرسلة من إحدى الدول عن طريق شركة شحن في طريقها إلى الضحايا.

وألمحت الإدارة أن الشبكة قامت بتنفيذ العديد من الجرائم بحق المواطنين والمقيمين من خلال وسائل جذب متعددة ومن خلال عرض دولارات حقيقية وإضافة مواد كيميائية عليها ذات اللون الأسود والأخضر لإخفاء معالم العملة.

وتتوجه الإدارة بالشكر والتقدير للمواطنين والمقيمين على تعاونهم مع الأجهزة الأمنية وتدعوهم لمواصلة هذا التعاون من أجل العمل على حمايتهم ووقايتهم من الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة فور تعرضهم لمثل هذه المحاولات أو الاتصالات.