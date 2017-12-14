استجواب العبدالله يعود للواجهة

أعلن النائب رياض العدساني أنه تقدم بسؤال برلماني إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن الخطوات المتبعة لمعالجة وتلافي المخالفات الواردة في صحيفة الاستجواب المقدم إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق الشيخ محمد العبدالله.



واستفسر العدساني عن الخطوات والإجراءات المتبعة وكيفية معالجة الخلل وتلافي المخالفات الواردة في صحيفة استجوابه المقدم إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق وكل ما ورد في الصحيفة ورده على إستيضاح الوزير المستجوب والتي تمت المناقشة في جلسة 25 أكتوبر 2017 وتحديدا كل ما تعلق بوزارتكم وتحت مسؤوليتكم واختصاصكم.