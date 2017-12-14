متهمون بمخالفة القانون خلال رحلة صيد في السماوة

أعلن سفير الكويت لدى العراق سالم الزمانان أن المفاوضات الجارية مع الجانب العراقي بشأن توقيف 8 صيادين كويتيين في العراق، أمس، بلغت خواتيمها، مرجحاً الإفراج عنهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال الزمانان لـ'الجريدة'، إن السلطات العراقية أبدت تفهماً حيال موضوع الصيادين الكويتيين، مما يبشر باحتمال إطلاق سراحهم سريعاً، لاسيما أن الموضوع يتعلق بجهل صيادينا بحظر الصيد في المنطقة التي وجدوا فيها.

وكانت مصادر عسكرية عراقية أعلنت أمس، أن قوة أمنية من الجيش والشرطة اعتقلت 8 صيادين كويتيين خلال ممارستهم هواية صيد طيور برية في بادية مدينة السماوة جنوبي العراق.

وأوضحت المصادر، وفق ما أوردت وكالة أنباء الأناضول، أن اعتقال هؤلاء جاء إثر أوامر من محافظ 'المثنى' فالح الزيادي باعتقال جميع الصيادين العرب في بادية المنطقة 'لأنهم مخالفون لقرار اتحادي سابق بمنع الصيد'.

وأودعت السلطات العراقية الصيادين الكويتيين في حجز مؤقت للجيش العراقي تمهيداً لتقديمهم للقاضي المختص.