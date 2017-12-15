السلطات المصرية ضبطته والكويت تنتظر تسلمه عبر الانتربول

تمكنت قوة أمنية مصرية في محافظة المنيا، شمال صعيد مصر، من توقيف مصري مطلوب ضبطه وإحضاره، بناء على طلب من الإنتربول الكويتي، تلقاه نظيره المصري قبل أيام.

وقالت مصار أمنية مصرية إن من تم توقيفه يدعى (س .خ)، مطلوب من قبل الإنتربول الكويتي، وعثر بحوزته على 1.6 مليون دينار، في كمين الشيخ فضل بالطريق الصحراوي الشرقي.

وذكرت المصادر أن المبلغ الذي عُثر عليه يبدو أن الموقوف استولى عليه وتمكن من الهرب من الكويت، وتم تحويل الموقوف إلى النيابة العامة وحبسه على ذمة التحقيقات ومخاطبة إدارة الإنتربول المصري، لاتخاذ الخطوات القانونية بحقه.