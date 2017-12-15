السجن 8 سنوات لوزير الاقتصاد الروسي السابق بتهمة الفساد

قضت محكمة روسية اليوم، بالسجن ثماني سنوات على أليكسي أوليوكاييف وزير التنمية الاقتصادية الروسي السابق، وغرامة 130 مليون روبل (حوالي 2.2 مليون دولار) بتهمة تلقي الرشوة.

وذكرت حيثيات الحكم القضائي، بحسب وكالة /سبوتنيك/ الروسية، أن أوليوكاييف تلقى غرامة مالية قدرها 130 مليون روبل ليصبح بذلك أول وزير في تاريخ روسيا الحديثة يحاكم بتهم فساد.

وكان مكتب المدعي العام قد طلب بسجن أوليوكايف لعشر سنوات وبغرامة مالية قدرها 500 مليون روبل.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، في وقت سابق، القبض على أوليوكاييف بالجرم المشهود أثناء قبول رشوة قدرها مليوني دولار، لتتمكن شركة 'روسنفت' من شراء أسهم مملوكة للدولة في شركة نفط 'باشنفط'.

وتولى اوليوكايف حقيبة الاقتصاد لثلاث سنوات حتى أقيل من منصبه بعد وقت قصير من اعتقاله في نوفمبر 2016 .