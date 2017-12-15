أبرز عناوين صحف السبت:- 22 ألف مبتعث للدراسة... متلاعبون.. الجيش اليمني يستكمل تطهير الشرق من الحوثيين ويبلغ البيضاء.. انقسام نيابي حول... «السلاح زينة النساء».. إستراتيجية أميركية جديدة للأمن القومي محورها.. إيران

الجريدة

22 ألف مبتعث للدراسة... متلاعبون

دقت وزارة التعليم العالي ناقوس الخطر بعد أن كشفت تحقيقات داخلية أجرتها على حركة دخول وخروج المبتعثين للدراسة في الخارج، الذين يبلغ عددهم 26 ألفاً، أن 4 آلاف فقط التزموا بالسفر لمتابعة دراستهم، مما يعني أن 22 ألفاً من قياديي المستقبل متلاعبون.وعلمت 'الجريدة'، من مصادرها، أن مئات من هؤلاء لم يسافروا إلى دول جامعاتهم أكثر من أسبوع في السنة، وأن الوزارة طلبت من ديوان الخدمة المدنية، بناءً على تقرير أرسلته إليه، النظر في ملفات جميع المبتعثين، من طلبة وموظفين حكوميين، والتأكد من مدى التزامهم دراسياً في الجامعات التي يدرسون بها، ومخاطبة الملحقيات الثقافية في دول تلك الجامعات للتأكد من عدم وجود تلاعب أو تواطؤ معها.وأضافت المصادر أن 'التعليم العالي' طلبت من الديوان وضع لائحة بأسماء من يثبت تلاعبهم لعدم ترشيحهم لوظائف إشرافية في المستقبل، مشيرة إلى أن الديوان يدرس الآن تلك الحالات، بما فيها من لم ينطبق عليه القرار الأخير لمجلس الخدمة المدنية الذي يمنع الجمع بين الوظيفة والدراسة.وأوضحت أن أغلب الموظفين، الذين ابتعثوا دون الحاجة إلى أخذ إجازة دراسية وجمعوا بين الوظيفة والدراسة، كانوا من المبتعثين لاستكمال الدراسات العليا.

الكويت تعاقب المتداولين بـ «بتكوين»

مع كثرة التداول العالمي لعملة «بتكوين» في العالم الافتراضي على شبكات الإنترنت، وصلت قيمة القطعة الواحدة من هذه العملة خلال الأيام الماضية إلى نحو 17 ألف دولار أميركي، أي ما يعادل 5100 دينار كويتي.وكان للمواطنين الكويتيين نصيب من التعامل بهذه العملة الرقمية بيعاً وشراءً، ونجح البعض في اقتنائها قبل سنوات عندما كانت قيمة الواحدة منها تعادل 4 آلاف دولار، ويتوقع المراقبون ارتفاعها في المستقبل إلى أكثر من 17 ألفاً، خصوصاً بعد إدراجها كعملة قبل أيام في بورصة «شيكاغو».وعن قانونية تعامل المتداولين الكويتيين بالـ «بتكوين» وبيعها، وتحويل المبالغ المتحصلة من البيع إلى الكويت، قالت مصادر في النيابة العامة لـ«الجريدة»، إن القانون الكويتي لم يجرم التعامل مع أي تداولات على شبكة الإنترنت، لأنها خاضعة للقوانين والاتفاقيات المرتبطة بتلك البرامج الإلكترونية، إلا أن المبالغ المتحصلة من عمليات «بتكوين» التي يتم تحويلها من الخارج إلى الكويت تعتبر أموالاً غير مشروعة، لأن القانون الكويتي لا يعترف بتلك العملات، وبناءً عليه يجوز مساءلة الشخص عنها وعن مصادرها وفقاً لقانون غسل الأموال، لأنها أموال مجهولة المصدر.وحول إمكانية التعامل بـ«بتكوين» في الكويت وجعلها وسيلة للتبادل مع العملات الرقمية أكدت المصادر، أن قانون النقد الكويتي لم يسمح بتداول أي عملات سوى عملة الدينار الكويتي أو أي عملات يقرر تداولها البنك المركزي، في حين أن اعتماد «بتكوين» كورقة مالية للتبادل عن طريق الإنترنت يتطلب موافقة «المركزي» عليها بعد أن يراعى فيها كل المتطلبات اللازمة للتداول بها كعملة، وأن يسهل تحويلها إلى عملات أخرى وتداولها بالأسواق المالية العالمية، وهو الأمر الذي تفتقده «بتكوين»، التي يجد تداولها تحفظاً من بعض الدول.وبينت أن الكويت أصدرت قانون المعاملات الكويتية رقم 20 لسنة 2014 الذي يعتمد الحماية القانونية والحجية للمعاملات الإلكترونية التي تجرى على شبكة الإنترنت، وحجيتها من الناحية القانونية، إلا أن شكل العملة وتداولها خاضعان لموافقة «المركزي»، وإزاء عدم موافقة البنك يصبح تداول «بتكوين» مخالفاً للقانون، ويعرض مستخدمها للمساءلة القانونية وفقاً لأحكام المادة 263 من قانون الجزاء التي تعاقب على تزييف العملات وتسويقها.

الجيش اليمني يستكمل تطهير الشرق من الحوثيين ويبلغ البيضاء

تقدُّمٌ مهمٌّ أحرزته قوات الجيش اليمني، أمس، بتمكنها من تحرير آخر معاقل الحوثيين في محافظة شبوة، وإعلانها تطهير شرق البلاد من المتمردين المدعومين من إيران.وجاء تطهير شرق البلاد من عناصر جماعة «أنصار الله» عقب سيطرة الجيش على مديريتي بيحان وعسيلان، إثر معارك عنيفة دارت بين الطرفين.وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة العشرات من المتمردين، إلى جانب أسر نحو 30 حوثياً، في حين قُتِل سبعة من أفراد الجيش وأصيب نحو 20 آخرين.وشنّت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في شبوة خلال الساعات الماضية، خلّفت خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوفهم.وبالتزامن مع معارك بيحان وعسيلان، وصلت قوات حكومية انطلقت من شبوة إلى حدود محافظة البيضاء، لاستكمال تحرير المحافظة الواقعة وسط البلاد من قبضة المتمردين.ويسيطر الحوثيون على معظم مناطق البيضاء، وهي إحدى المحافظات المتاخمة لمحافظة شبوة النفطية.وفي حين يكثف الجيش اليمني جهوده على ثلاث جبهات رئيسية بصنعاء ومحافظتي صعدة والحديدة، قصفت مقاتلات «التحالف» مستودع أسلحة خفيفة للحوثيين في منطقة الجراف شمال العاصمة.ودارت مواجهات جديدة، أمس، عند أطراف بلدتي حيس والتحيتا في محاولة جديدة من القوات الحكومية لاقتحامهما والتقدم نحو مدينة الحديدة الاستراتيجية، التي تضم ميناء يشكل نقطة رئيسية لوصول المساعدات الإنسانية. وقتل 28 حوثياً وأصيب 17 في غارات شنها التحالف واستهدفت مواقع للمتمردين جنوب المدينة المطلة على البحر الأحمر.وفي تطور آخر، عادت الاشتباكات مجدداً إلى مديرية كرش في محافظة لحج الجنوبية بين الجيش والمقاومة الشعبية من جهة والميليشيات الحوثية.وتأتي هذه التطورات في حين فتح «التحالف»، الذي تقوده الرياض، الباب أمام ترتيبات سياسية جديدة قد تحرك جبهات مهمة في اليمن، عقب لقاء غير مسبوق بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وقادة حزب «الإصلاح» الإسلامي.وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات أنور قرقاش، إن حكومة بلاده قررت منح حزب «الإصلاح» فرصة لاختبار النوايا و«توحيد الجهود لهزيمة إيران وميليشياتها الحوثية... نراهن على الحميّة والولاء الوطني»، مؤكداً أن الحزب فك ارتباطه مع جماعة «الإخوان المسلمين».من جانب آخر، دانت الحكومة البريطانية ما وصفته بـ«بربرية الحوثيين»، وعمليات القتل الانتقامية، التي يقومون بها ضد أنصار الرئيس المغدور علي عبدالله صالح وحزب «المؤتمر»، مطالبة «أنصار الله» بإلقاء السلاح.

الانباء

إستراتيجية أميركية جديدة للأمن القومي محورها.. إيران

كثيرة هي الأمور التي رصدتها الإدارة الأميركية في الآونة الأخيرة وشكلت لديها مصدر قلق وانزعاج، وقد تكون ردة الفعل الإسلامية والعربية على قرار الرئيس دونالد ترامب حول القدس واحدا منها، ولكنها بالتأكيد ليست أهمها مادامت تميزت بسقف منخفض وعدم اقتران التصعيد الكلامي بخطوات عملية «عقابية» ضد الولايات المتحدة أو ضد إسرائيل، والامر المزعج في هذه المسألة أنها شكلت مجال إفادة لإيران التي حولت الأنظار الى الصراع مع إسرائيل وعادت الى العزف على وتر القضية الفلسطينية.من الأمور التي أزعجت واشنطن أن الاعتراف بالقدس وضع الصراع «الإيراني - العربي» جانبا ومنح إيران فرصة استعادة الخطاب المعادي لإسرائيل والمدغدغ لمشاعر الفلسطينيين والعرب، وهذا ما ظهر أخيرا في خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الذي شعرت الإدارة الأميركية بقلق حياله بسبب دعوة نصرالله لعقد اجتماع لكل «فصائل المقاومة» إقليميا لدرس وبحث ووضع استراتيجية المرحلة المقبلة لمواجهة القرار الأميركي وإسقاطه، وبسبب الدعم الإيراني الذي ظهر في الثقة الكاملة بقدرة حزب الله على قيادة حركة مقاومة إقليمية موحدة، وتزايد هذا القلق بعد الإعلان عن اتصالات الجنرال الإيراني قاسم سليماني بقيادة المنظمات الفلسطينية.من الأمور التي أزعجت واشنطن أيضا، «جولة الانتصار» التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دول المنطقة (سورية ـ مصر ـ تركيا) وهدفت الى ترجمة الإنجازات العسكرية الروسية في سورية الى مكاسب سياسية، وتعزيز التعاون الروسي التركي لفرض تسوية في سورية في سياق تعاون البلدين مع إيران، ومحاولة إقناع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتغطية مثل هذه التسوية ظاهرا بشرعية «عملية جنيف» ولكن على أن يكون مضمون التسوية الحقيقية مبنيا على «عملية أستانة»، أي فرض الواقع الميداني الذي حققته الدول الثلاث خلال السنتين الأخيرتين، بما في ذلك بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة وإجراء انتخابات جديدة يشارك فيها السوريون خارج البلاد، جولة بوتين جاءت في سياق الانحسار التدريجي للنفوذ الأميركي في الشرق الأوسط، وفي سياق تخبط السياسة الأميركية حيال العراق وسورية خلال ولايتي الرئيس السابق باراك أوباما والتي لم تتغير جذريا مع الرئيس دونالد ترامب، حيث كان هناك تركيز اساسي على القضاء على تنظيم «داعش»، وليس على المساهمة في التأثير على المستقبل السياسي للبلدين، بما في ذلك التصدي للنفوذ الإيراني، ولمنع روسيا من فرض وصايتها على سورية.ومن الملف السوري والفلسطيني، برز بشكل خاص الملف اليمني، وتعود واشنطن بمفعول رجعي الى إثارة موضوع الصاروخ الذي أطلق باتجاه الرياض وتضعه في إطار تهديد إيران لأمن واستقرار المنطقة، فقد كشفت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي عن أدلة موثقة على تورط إيران في تهريب الصواريخ الى الحوثيين في اليمن، في انتهاك متكرر لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مؤكدة أن تقارير الأمم المتحدة أثبتت أن صاروخا أطلقه الحوثيون تجاه مطار الرياض في نوفمبر الماضي إيراني الصنع.وفي خطوة غير مسبوقة، أحضرت هيلي حطام صاروخ إلى إحدى القواعد العسكرية قرب واشنطن، زاعمة أنه بقايا الصاروخ الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض في الرابع من نوفمبر الماضي.ورأت هيلي، في مؤتمر صحافي خصصته لاتهام إيران بدعم حركة «أنصار الله» اليمنية، أن ما عرضته أدلة دامغة يكشفها الپنتاغون وتؤكد تورط إيران في دعم الحركة، وأن الصاروخ الباليستي الذي استهدف الرياض صناعة إيرانية، وهددت هيلي طهران بإنشاء تحالف لمواجهتها، وقالت أمام الصحافيين «سترون أننا نبني تحالفا للتصدي لإيران وما تفعله».نقطة انطلاق الحملة الأميركية على إيران في موضوع اليمن هو قرار مجلس الأمن الذي يحظر على إيران توفير الأسلحة والصواريخ الى الحوثيين، ولدى هيلي الأدلة على دعم إيران للحوثيين، وهي تنوي طرحها في مجلس الأمن بعدما تم عرضها أمام الإعلام والرأي العام لحشد الدعم لسياسة أميركية صارمة مع إيران في موضوع اليمن.هذا بحد ذاته تحول في السياسة الأميركية التي ابتعدت في السابق عن ملف اليمن، وهو أيضا تحول في سياسات إدارة أوباما التي تجنبت بأي شكل كان تحدي عامل السياسات الإيرانية الإقليمية بما فيها التدخل في اليمن.جاء في تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أورده موقع «هفينغتون بوست» أن المسؤولين الأميركيين يكافحون ليعرفوا الى أين وكيف يصدون ما وصفوه بالتوسع العسكري الإيراني الملحوظ في أنحاء المنطقة، الأمر الذي يعد مصدر قلق متزايد، وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن «قيادتنا وضعت هدفا لعدم السماح لإيران ووكلائها بالتمكن من إقامة وجود عسكري في سورية يمكن استخدامه لتهديدنا أو تهديد حلفائنا في المنطقة»، وأضاف «هناك طرق مختلفة لتنفيذ ذلك، وما زلنا نحاول اكتشافها».وقال مسؤولون أميركيون وآخرون على دراية بالمناقشات المستمرة، ربما توضع هذه القوات في مقدمة الجهود الجديدة لمنع إيران من تعزيز وجودها العسكري في سورية، أو إقامة طريق آمن في البلاد يسمح لطهران بنقل أسلحة متقدمة إلى حلفائها على الحدود الإسرائيلية.وفي رأي مارك دوبويتز الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات، وهي مؤسسة بحثية في واشنطن تربطها علاقات وثيقة بإدارة ترامب أنه «يجب أن يكون الوجود العسكري في سورية مركز الثقل لإستراتيجية تحييد إيران، لن يكون هناك نفوذ سياسي دون وجود قوة عسكرية أميركية على الأرض السورية»، ولكن من شأن تحويل التركيز من «داعش» إلى إيران أن يواجه عددا كبيرا من التحديات، بما في ذلك المخاوف بشأن من رد فعل قاتل من إيران يستهدف القوات الأميركية في المنطقة. هذا الاحتمال هو مصدر قلق كبير للمسؤولين العسكريين الأميركيين، خاصة الذين قاتلوا في العراق قبل عقد من الزمان.هدف هيلي هو تقديم الأدلة على الانتهاكات الإيرانية وتهديد استقرار حلفاء الولايات المتحدة عبر إطلاق الصواريخ البالستية ضدها، وذلك للضغط على دول الاتحاد الأوروبي كي تكف عن الحماية التلقائية لإيران صيانة للاتفاق النووي، فإدارة ترامب تنوي شن حملة مع الأوروبيين هدفها إنزال العقوبات بإيران، بالذات «الحرس الثوري» الذي يتوغل في اليمن والعراق وسورية ولبنان. وبحسب مصدر أميركي رسمي، لربما من المستحيل إصدار قرارات تفرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي والصيني. إنما ليس من المستحيل التحدث بلغة صارمة مع الأوروبيين عندما يتعلق الأمر بإثبات تورط إيران في زعزعة استقرار حلفاء الولايات المتحدة.ومن المتوقع والمرتقب أن يعلن الرئيس دونالد ترامب الاثنين المقبل استراتيجية جديدة للأمن القومي الأميركي ذات أربعة محاور تشكل عقيدة هذه الإدارة للسنوات المقبلة، عناوينها الرئيسية هي: ضمان السلام من خلال القوة، وتعزيز النفوذ الأميركي في العالم.مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض هربرت ماكماستر قدم لمحة عن هذه الاستراتيجية مستخدما تعابير لافتة في وصف روسيا والصين بالقوتين «التحريفيتين»، وإيران وكوريا الشمالية بالدول «المتحايلة». ماكماستر وضع التنظيمات المسلحة المتطرفة في المرتبة الثالثة من التحديات بأوسع من نطاق «داعش» أو «القاعدة»، إذ أضاف أيديولوجية «الإخوان المسلمين» إلى قائمة الخطر واتهم تركيا وقطر باعتمادها ودعمها وتسويقها.العقيدة التي من المتوقع للرئيس ترامب الكشف عنها الإثنين سترتكز على التصدي لمصادر تهديد الأمن القومي، كالتزام استراتيجي، التصدي لإيران كسياسة وفلسفة وعقيدة لإدارة ترامب يطيح عقيدة أوباما التهادنية مع إيران بالذات من ناحية مغامراتها الإقليمية.الجديد في عقيدة ترامب هو إدخال عنصر «الإخوان المسلمين» على قائمة «الإسلام الراديكالي». هذا بالموازاة مع توسيع بيكار التطرف الإسلامي ليشمل التنظيمات الشيعية برعاية إيران.

الحصان لـ «الأنباء»: تنسيق مع «الداخلية» لصرف رخص القيادة وتأمين السيارات عن طريق هيئة الطرق

أكد مدير عام هيئة الطرق والنقل البري في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الهيئة صرفت ما يقارب 245 مليون دينار من أبريل الماضي حتى الآن من أصل 458 مليون دينار على مشاريع الهيئة والبالغة 30 مشروعا.وأضاف ان من أبرز هذه المشاريع الجاري تنفيذها: طريق الغوص وجسر جابر الأحمد وعدد من الاتفاقيات الخاصة بالطرق.وقال ان الهيئة تسعى الآن الى فض التشابك بينها وبين الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى التي ستكون تحت مظلة الهيئة مستقبلا.وأشار الى ان الوزارة تنسق مع وزارة الداخلية لإدراج صرف رخص القيادة واستخراج دفاتر وتأمين السيارات عن طريق الهيئة كونها الجهة المسؤولة عن ذلك.وقال ان الهيئة ستكون مسؤولة عن جميع إجراءات سيارات النقل والآليات المنوطة بها وجميع التصاريح الخاصة بوسائل النقل والعبور.

الراي

انقسام نيابي حول... «السلاح زينة النساء»

تأرجحت آراء النواب في شأن ما أعلن عنه النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، عن دراسات جدية لمشاركة المرأة الكويتية في الخدمة العسكرية سترفع إلى القيادة العليا عند استكمالها، إذ انقسم النواب بين مؤيد ومعارض ومتحفظ على حمل المرأة السلاح، والاكتفاء بتعليم الفتيات التمريض والإسعافات الأولية والعمل الإداري في الجيش. وفي حين استند النائب محمد هايف في رفض الأمر إلى «هوية المجتمع وعاداته وتقاليده المستمدة من الشريعة الاسلامية التي تحكم ذلك»، كانت النائب صفاء الهاشم واضحة في تأييد الدراسة، وتوجيه رسالة الى الرافضين، شاكرة وزير الدفاع «على قراره الحكيم والعادل بمشاركة بناتنا في الجيش كقوة، حيث نجحت التجربة السابقة وتجربتهن حالياً ناجحة بجدارة، في الحرس النسائي بمجلس الأمة وفي القوات الخاصة والتنفيذ الجنائي، أصلاً محد (لا أحد) حامي نوابنا الأفاضل إلا بناتنا الأبطال».وأيدت الهاشم دعوة النائب الأول وزير الدفاع إلى الدراسة الجدية لمشاركة النساء في الخدمة العسكرية، مؤكدة «انني أشجع ذلك بقوة لأن المرأة الكويتية أثبتت حسن الثبات والمقدرة في سلك الشرطة، ونحن مع ما ذهب إليه وزير الدفاع في دعوته».وقالت الهاشم لـ «الراي»: «تقدمت باقتراح برغبة بشأن التجنيد الالزامي للفتيات، على أن يبدأ التعليم في المرحلة الثانوية ضمن المنهج الدراسي»، مشيرة إلى «انني من الجيل الذي تلقى دورة في التربية العسكرية للفتيات، وكانت من ضمن التدريبات التي كان يتلقاها الشباب وخضت التجربة في السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية».وطالب نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري النائب الأول بالتريث في موضوع مشاركة العنصر النسائي في الخدمة الوطنية العسكرية «لتعارضه مع تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف وثقافتنا وقيمنا كمجتمع محافظ».وقال الكندري «إن أوضاع الخدمة الإلزامية النسائية تختلف عن الوضع بالنسبة إلى الشرطة النسائية الاختيارية»، مؤكداً أن «الخدمة العسكرية الإلزامية التي تتطلب المبيت في المعسكرات للتدريب على أصول البرامج الدفاعية والقتالية تتعارض مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وثقافتنا وقيمنا كمجتمع محافظ له ثوابته وعاداته، مع تأكيدنا الدائم على مكانة المرأة الكويتية ونجاحها في ميادين عدة ودون إخلالها بمثل هذه الضوابط».وأوضح النائب ماجد المطيري أن «الشريعة الإسلامية السمحاء تحض الشباب على حمل السلاح والتدريب على القتال، وأن التجنيد من ضمن الأمور التي يجب أن يلزم بها الشباب لفتح آفاق جديدة تؤهلهم لحمل السلاح اذا استدعت الحاجة».وقال المطيري لـ «الراي»: «في ما يخص تجنيد الفتيات فأنا أفضل، إن لزم الأمر، الاستعانة بهن في الأمور الطبية، خصوصا التمريض والإسعافات الأولية، بالإضافة إلى تطوعهن فِي العمل الاداري والطبي، ومثل هذه الأمور معمول بها في بعض الدول المجاورة»، لافتاً إلى «ضرورة مراعاة منظومة العادات والتقاليد الاجتماعية للبلد عند الاستعانة بالفتيات».وعبّر النائب خليل الصالح عن تأييده لتوجه وزارة الدفاع لمشاركة النساء في الخدمة العسكرية، داعياً إلى منح الفرصة للمرأة في الخدمة العسكرية، خصوصاً في الأمور المساندة.وقال الصالح لـ «الراي»: «إن المرأة كانت منذ فجر التاريخ جنباً إلى جنب مع الرجل في الطبابة وغيرها من الأمور، ومع تطور الحياة أصبحت لها أدوار أخرى بالاضافة للاعمال المساندة، وعموماً فإن الكويت ليست أول دولة تبحث في هذا المجال، فهناك دول خليجية استعانت بالمرأة في الجيش، ولا ريب أن المرأة تعتبر عنصراً أساسياً في المكون السكاني وفي الحياة اليومية ولديها فرص كثيرة للعمل».وذكر الصالح أن لدى وزارة الدفاع دكاترة ومهندسين ومهندسات، «وتعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية نؤيدها، فهي ليست مبتدعة ومعمول بها في دول خليجية». من ناحيته، قال النائب هايف «إن قرار مشاركة العنصر النسائي في الجيش لا يمكن اتخاذه ارتجالياً، فهوية المجتمع وعاداته وتقاليده المستمدة من الشريعة الاسلامية الغراء تحكم ذلك، بل هناك آلاف ممن استكملت ملفاتهم من (البدون) وأبناء العسكريين والمشاركين في الحروب العربية وتحرير الكويت هم أولى وفاء وعرفاناً لجميل ما قُدّم من التضحيات».

الفيلي لـ «الراي»: «الخدمة الوطنية» للمرأة الأقرب إلى نصوص الدستور

أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي» أن «فكرة إشراك المرأة الكويتية ضمن قانون الخدمة الوطنية لا تخالف نصوص الدستور، بل على العكس من ذلك، فهي الأقرب لنصوصه على اعتبار أن المادة 29 من الدستور نصت على المساواة بين المواطنين»، لافتاً إلى أن «الخدمة الوطنية لا تفرق بين الذكر والأنثى، لكن طبيعة هذه الخدمة تتباين بحسب طبيعة الأشخاص وفق مؤهلاتهم العلمية وقدراتهم الجسدية».وأوضح الفيلي أن «القانون الحالي للخدمة الوطنية اقتصر على الذكور، لذا فإن إشراك المرأة بهذه الخدمة يحتاج إلى تعديل تشريعي»، مبيناً أن «هذا التعديل متى ما قُدّم لا تعتريه أي شبهة دستورية، إذ لم يقل أحد بأن إشراك المرأة بالخدمة الوطنية يُخالف نصوص الدستور، بل على العكس من ذلك هي الأقرب لتطبيق نصوصه».وقال الفيلي «إن الخدمة الوطنية مرتبطة بمفهوم المواطنة، وإذا اعتمدنا هذا المفهوم فإن هذه الخدمة لا تفرق بين ذكر وأنثى، وتشمل عموم المواطنين، لكن قد تختلف طبيعة الخدمة باختلاف المؤهلات العلمية والقدرات الجسدية بين الذكر والأنثى وحتى بين أبناء الجنس الواحد ذاته». ولفت الفيلي «لا نعرف مَن يقول بعدم دستورية مشاركة المرأة بالخدمة الوطنية، وهي مسألة متباينة وتحكمها الضرورة وتختلف باختلاف الظروف، وفي التجارب الإنسانية قد يكون من غير المنطقي حمل المرأة للسلاح والقتال، ولكن في حالات أخرى يكون واجباً عليها ذلك».

إجراءات جديدة لترخيص المدارس الخاصة الأجنبية

كشف الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية الدكتور عبدالمحسن الحويلة، عن إجراءات جديدة لمنح تراخيص المدارس الخاصة الأجنبية (بريطانية وأميركية وثنائية اللغة وفرنسية وألمانية وأنظمة أجنبية جديدة قيد الترخيص)، أو إضافة مراحل دراسية لمدارس قائمة، مشدداً على ضرورة التزام طالب الترخيص للمدارس المشمولة تقديم دراسة مالية وجدوى الاستثمار ومصاريف التشغيل والرسوم الدراسية المقترحة ومصاريف الخدمات الأخرى.وبيّن الحويلة في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن وزارة التربية أصدرت قراراً وزارياً بهذه الإجراءات، ولتنفيذ مقتضى القرار يلزم موافاة وزارة التربية بمكاتب التدقيق ومراقبي الحسابات المعتمدين لدى وزارة التجارة تمهيداً لتعميم المكاتب المعتمدة على المدارس الخاصة، فيما زودت رئيسة قسم شؤون مراقبة الحسابات في وزارة التجارة منى عبدالكريم وزارة التربية بقائمة تضم أسماء المكاتب المعتمدة لمراقبي الحسابات الممارسين للمهنة.