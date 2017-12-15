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أبرز عناوين صحف السبت:- 22 ألف مبتعث للدراسة... متلاعبون.. الجيش اليمني يستكمل تطهير الشرق من الحوثيين ويبلغ البيضاء.. انقسام نيابي حول... «السلاح زينة النساء».. إستراتيجية أميركية جديدة للأمن القومي محورها.. إيران


15/12/2017  الآن- صحف محلية  11:46:22 PM

أبرز عناوين صحف السبت:- 22 ألف مبتعث ...
من الجريدة

الجريدة

22 ألف مبتعث للدراسة... متلاعبون

 الكويت تعاقب المتداولين بـ «بتكوين»

 الجيش اليمني يستكمل تطهير الشرق من الحوثيين ويبلغ البيضاء

 الانباء

إستراتيجية أميركية جديدة للأمن القومي محورها.. إيران

 الحصان لـ «الأنباء»: تنسيق مع «الداخلية» لصرف رخص القيادة وتأمين السيارات عن طريق هيئة الطرق

 الراي

انقسام نيابي حول... «السلاح زينة النساء»

 الفيلي لـ «الراي»: «الخدمة الوطنية» للمرأة الأقرب إلى نصوص الدستور

 إجراءات جديدة لترخيص المدارس الخاصة الأجنبية

 


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