حماس: تعمد قتل المتظاهرين يؤكد حقيقة إجرام إسرائيل

قالت حركة 'حماس'، اليوم الجمعة إن تعمد الجيش الإسرائيلي قتل المتظاهرين السلميين في الضفة وغزة 'يؤكد حقيقة إجرام المحتل الصهيوني (إسرائيل)'.

جاء ذلك في بيان صحفي، للمتحدث باسم الحركة حازم قاسم، وصل الأناضول نسخة منه.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إلى أربعة، اثنان بالضفة الغربية، وآخران في قطاع غزة، فضلا عن إصابة 367 شخصًا، 7 منهم بحالة حرجة، حسب ما ورد من وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال قاسم 'إن القرار الأمريكي الأخير (الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل) زاد من جرأة المحتل الصهيوني على مواصلة عدوانه على شعبنا'.

وأضاف 'إرادة الانتفاضة عند شعبنا وقدرته على التضحية، يلزمها صياغة برنامج نضالي لكل قوى شعبنا مستندا للثوابت ويعتمد المقاومة خيارا'.

ولفت إلى أن خروج الفلسطينيين 'للانتفاض في وجه المحتل تحديا لقرار الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) بالاعتراف بالقدس؛ يؤكد أن شعبنا لن يمرر هذا القرار وسيواصل ثورته حتى استعادة حقوقه'.

واعتبر أن 'هذا العدوان الصهيوني والدعم الأمريكي والمخاطر التي تمر بها قضيتنا يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية لتمتين جبهتنا الداخلية'.

ودعا المتحدث باسم 'حماس'، قيادة السلطة الفلسطينية إلى 'الإسراع في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في ملف المصالحة الفلسطينية'.

وللجمعة الثانية على التوالي، تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، احتجاجًا على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي أعلن عنه في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بالاعتراف بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.