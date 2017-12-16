تخللها 263 مليون عملية دفع إلكتروني وبمعدل 1.3 مليار دينار شهرياً

كشف رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المصرفية المشتركة (كي.نت) محمد العثمان عن قيمة فاتورة الكويتيين والمقيمين من التسوق عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة الخاصة بها من نقاط بيع، وصراف آلي، البالغة نحو 15.9 مليار دينار في 2017 بنمو 16.4% عن العام الماضي، وذلك من خلال تنفيذ نحو 263 مليون عملية دفع، أي بمعدل 1.3 مليار دينار بالشهر.

وقال العثمان في كلمته التي ألقاها خلال العمومية الجمعية العمومية للشركة التي عقدت بحضور مملثي البنوك الكويتية وقيادات شركة كي نت، ان حجم عمليات نقاط البيع المنجزة خلال العام وصلت ما يقارب 170 مليون عملية بقيمة 8.6 مليارات دينار وبنسبة نمو تصل الى 17.9%.

أما فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، فذكر العثمان أن العام 2017 كان مميزا بتحقيق نسبة نمو تزيد على الـ 32.6% في هذه القناة حيث أصبح عدد التجار والمواقع الإلكترونية التي تقبل بوابة الدفع الإلكتروني الخاصة بـ «كي نت» ما يقارب الـ 1218 موقعا إلكترونيا.

وأشار إلى ان «كي نت» قامت بتنفيذ ما يزيد على الـ 26 مليون عملية دفع عبر الإنترنت خلال العام 2017 بلغت قيمتها ما يقارب الـ 925 مليون دينار.

وأوضح العثمان ان كي نت تقوم حاليا بتشغيل وإدارة ما يزيد على 717 جهاز صراف آلي في السوق الكويتي وقامت خلال العام 2017 بتنفيذ ما يقارب 67 مليون عملية سحب آلي عبر أجهزة الصراف الآلي بلغ قيمتها ما يقارب الـ 6.4 مليارات دينار لتحقق نسبة نمو وصلت الى 8% عن العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى قيام كي نت خلال العام 2017 بطرح خدمة Ktap التي تدعم عملية الدفع عبر نقاط البيع من خلال استخدام تقنية الاتصال قريب المدى NFC، حيث وصلت نسبة الأجهزة التي تدعم هذه الخدمة الجديدة اليوم ما يزيد على الـ 56.5% من إجمالي الأجهزة الموجودة لدى التجار.

وقام فريق كي نت بتشغيل أكثر من 6250 جهاز نقطة بيع جديد خلال العام 2017 بنسبة نمو 12.7% عن العام السابق، وبالتالي أصبح العدد الإجمالي لأجهزة نقاط البيع في السوق الكويتي والخاصة بـ كي نت ما يقارب 55 ألف جهاز 95.1% منها تدعم حزمة تقنية الاتصال المحمول.

كما تميز العام 2017 بقيام كي نت بطرح خدمة التحقق من العميل (Two Factor Auth) بهدف رفع درجات الحماية والأمان لعمليات الدفع الإلكتروني التي تتم من خلال بوابتها الإلكترونية عبر الإنترنت، حيث قامت الشركة بتطبيق تكنولوجيا رمز التحقق لمرة واحدة OTP للتأكد من هوية حامل البطاقات عند عمليات الشراء التي تتم عبر الإنترنت.

تحصيل 97 مليون دينار من الطوابع الإلكترونية الحكومية

وقال انه تم خلال هذا العام تحصيل ما يزيد على 97 مليون دينار من خلال الطوابع الإلكترونية للجهات الحكومية، وذلك من خلال أكثر من 5000 جهاز نقطة بيع وحوالي 750 جهاز خدمة ذاتية.

أداء متطور

من جانبه، قال أكد الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) عبدالله العجمي، ان الشركة مستمرة في تحقيق أداء متميز حيث اصبح لديها حضور فعال في السوق الكويتي والخليجي، وذلك عن طريق التزام الشركة بالعمل وفقا لإستراتيجية محددة وواضحة للمستقبل والتركيز على الأنشطة الرئيسية وفتح آفاق جديدة للخدمات الإلكترونية لترتقي بالخدمات المقدمة للقطاع المصرفي ب‍الكويت والبنوك العاملة في المنطقة.

وأكد العجمي ان الشركة ملتزمة بالتركيز على طرح المزيد من الخدمات الإلكترونية، بالإضافة الى مواكبة التطور التكنولوجي بشكل مستمر وبما ينعكس على خدمة عملاء البنوك الكويتية والبنوك العاملة في الكويت بشكل أفضل.