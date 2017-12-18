كتاب رسمي يظهر ترسيخ مفهوم دولة القانون ضد القبيلة

لقيت خطوة سلطنة عمان بمحاربة ظاهرة تنامي التجمعات والملتقيات القبلية في السلطنة استحسانا واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد انتشار كتاب بهذا الشأن، واطلعت على نسخة منه.

ووفقا للكتاب، الذي يبين تعليمات وزير الداخلية تجاه إحدى الولايات في السلطنة بمحاربة هذه الظاهرة حيث جاء فيه 'لوحظ تنامي ظاهرة التجمعات والملتقيات القبلية بين أبناء القبيلة الواحدة في مختلف ولايات السلطنة والتي يشارك بعض الأحيان فيها أشخاص من خارج السلطنة ينتمون إلى ذات القبيلة ونظراً لما لهذه اللقاءات من دور في تكريس القبلية على حساب دول المؤسسات والقانون وما يترتب عليها من إثارة للتنافس القبلي وظهور خصومات وتنافر بين أفراد المجتمع أو استغلال ذلك لتحقيق أهداف وغايات ذات بعد قبلي لاسيما خلال الحملات الانتخابية لمجلس الشورى والمجالس البلدية'.

وبينت التوجيهات 'على أهمية مشاركة الجميع من الشيوخ والرشداء في تبصير جماعتهم بالابتعاد والتوقف عن مثل هذه التجمعات والملتقيات على مستوى القبيلة أو كل ما من شأنه ترسيخ الولاء للقبيلة دون الوطن لما لذلك من تبعات سلبية على منظومة الأمن والسلم الاجتماعي في السلطنة.

للتكرم بأخذ العلم وضرورة الالتزام بما ورد أعلاه وحث جماعتكم بما أكده تحقيق للمصلحة العامة'.