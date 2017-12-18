روسيا: بدء حملة الانتخابات الرئاسية رسميا

بدأت اليوم رسميا الحملة الانتخابية في روسيا قبل الاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في 18 آذار/مارس ويبدو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوفر حظا للفوز فيه لولاية رابعة.

وأطلقت الحملة بنشر مرسوم مجلس الاتحاد في الجريدة الرسمية «روسيسكايا غازيتا».

ويؤكد هذا المرسوم أيضا الثامن عشر من آذار/مارس موعدا للانتخابات بموجب القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد الجمعة.

ويصادف الثامن عشر من آذار/مارس ذكرى توقيع اتفاقية ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية من قبل روسيا بعد يومين على استفتاء اعتبره الغربيون وكييف غير شرعي.

وكان بوتين الذي وصل الى السلطة في العام 2000 أعلن ترشحه لولاية رئاسية رابعة. وفي حال فوزه سيبقى على رأس البلاد حتى 2024 وسيصبح الرئيس الذي بقي في هذا المنصب لأطول مدة بعد جوزف ستالين.

وأوضح أنه مرشح «مستقل» وليس مرشح حزب روسيا الموحدة القريب من الكرملين، ويعتمد على «دعم واسع من مواطنيه».