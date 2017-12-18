لجنة لتجنيس ذوي الشهداء قريباً

كشفت مدير عام مكتب تكريم الشهيد فاطمة الأمير انه تمَّ الاتفاق مع وزارة الداخلية على تشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة ملفات شهداء العمليات الحربية المعتمدين لدى المكتب تمهيدا للتوصية بتجنيسهم حسب الشروط والضوابط، مشيرة الى أن اللجنة ستجتمع بداية العام المقبل لوضع المعايير والضوابط ودراسة الملفات المعنية.

وقالت على هامش حفل تكريم المشاركين بأكاديمية المبدعين ان هناك اجتماعات مكثفة عقدت مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية للتباحث حول اسر الشهداء المسجلين في مكتب الشهيد وغير المسجلين في الجهاز المركزي بهدف وضع الحلول المناسبة للتمتع بالخدمات الصحية والتعليمية.

وأوضحت ان هذه الاجتماعات درست مقترحا لصرف بطاقة تأمين صحي يستطيع من خلالها ذوو الشهداء والذين لا يحملون بطاقة المراجعة وليس لهم ملف في الجهاز المركزي التمتع بالخدمات الصحية والتعليمية.