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قطع المياه.. يعود للواجهة


القطع ينتظر من فاقت مديونياتهم 2000 دينار

18/12/2017  الآن - النهار  11:49:56 PM
القطع ينتظر من فاقت مديونياتهم 2000 دينار

أعلن الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء د. مشعان العتيبي قطع المياه عن 1000 مستهلك شهريا بسبب التخلف عن سداد المديونيات، مبينا ان القطع لا يتم الا عمن تفوق مديونياتهم الـ 2000 دينار.

وقال في تصريح صحافي «ان القطع ليس هدفا للوزارة التي تتمنى ان يبادر المستهلك الى سداد ما عليه من مستحقات، كما تتساهل في جدولة مديونيات المستهلكين لتصل مدة السداد الى 30 شهرا.

وأشار العتيبي إلى ان الوزارة تمكنت هذا العام من تحصيل 180 مليون دينار من مستحقاتها لدى المستهلكين، مبينا ان جملة المديونيات تبلغ حاليا 250 مليون دينار.



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