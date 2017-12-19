قرض هدفه تمويل مشروع لتطوير البنية التحتية في 'تاي تووي'

تم اليوم في هانوي التوقيع على إتفاقية قرض بين جمهورية فيتنام الإشتراكية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً مقداره مليونان وثمانمائة ألف دينار كويتي ، (أي ما يعادل حوالي 9.52 مليون دولار أمريكي) ، للإسهام في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية الساحلية استجابة لتغير المناخ في مقاطعة 'تاي تووي' . ويجدر بالذكر أن الصندوق يعتمد كلياً على موارده الذاتية في تقديم قروضه ومساعداته التنموية .



وقد وقع على إتفاقية القرض ، نيابة عن جمهورية فيتنام الإشتراكية ، معالي السيد/ جن شون ها – وكيل وزارة المالية ، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية السيد/ هشام إبراهيم الوقيان – نائب المدير العام ، وقد شهد حفل التوقيع سعادة السفير الدكتور/ عدنان الأحمد – سفير دولة الكويت لدى جمهورية فيتنام والسيد/ وليد شملان البحر - المدير الإقليمي لدول شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي في الصندوق .



يهدف المشروع إلى دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية لمقاطعة 'تاي تووي' التي تقع في إقليم “تاي بن” ، من خلال دعم البنية التحتية الساحلية لتخفيف الآثار السلبية للفيضانات الناجمة عن التغيرات المناخية .



يتكون المشروع من تطوير حاجز بحري ، وتشييد 3 حواجز نهرية ، وبناء جسر جديد ، وتجريف قاع قناة ، وتشييد محطات محولات كهرباء ونظام كابل أرضي وشبكة إضاءة . بالإضافة إلى أن المشروع يتضمن الخدمات الإستشارية ، وخدمات إدارة تنفيذ المشروع وتدقيق الحسابات ، والتأمين اللازم للمشروع ، وإعادة توطين والناس المتأثرين بتنفيذ المشروع .



ويجدر بالذكر أنه بتقديم هذا القرض ، فإنه سيكون القرض الرابع عشر الذي يقدمه الصندوق إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية ، حيث سبق أن قدم لها الصندوق ثلاثة عشر قرضاً بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 46.9 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي159.46 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات ، كما قدم لها الصندوق معونة فنية واحدة بقيمة حوالي 84 ألف دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 285 ألف دولار أمريكي) خصصت لإعداد دراسة في قطاع التصنيع الزراعي .