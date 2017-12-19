الحكومة أقسمت وسط انسحاب نيابي والمبارك يطالب بتصويت العمل البرلماني

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة العادية اليوم والتي شهدت أداء الحكومة ووزرائها (من غير أعضاء مجلس الأمة) اليمين الدستورية أعضاء جددا في المجلس لمباشرة أعمالهم وفقا للمادة (91) من الدستور الكويتي.

واستهل المجلس الجلسة بتلاوة الأوامر الأميرية والمراسيم الخاصة بتشكيل الحكومة.

وانسحب عدد من النواب من جلسة المجلس العادية اليوم عقب انتقال المجلس الى بند قسم الوزراء، والنواب المنسحبون أثناء أداء الحكومة القسم هم : نايف المرداس وخالد العتيبي و عبدالله فهاد ومحمد الدلال وأسامة الشاهين وعادل الدمخي والحميدي السبيعي وعبدالكريم الكندري وشعيب المويزري ومحمد هايف وثامر السويط، مع غياب حمدان العازمي ومبارك الحجرف وعبدالوهاب البابطين

وأدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.

وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «بعد أدينا القسم العظيم أمام سمو الأمير ثم أمام المجلس، فإننا نفتخر بالمجلس وبالديمقراطية لينعم الوطن بالأمن والأمان والتقدم والرخاء»، مضيفا: «نعاهد سمو الأمير على أن نكون على مستوى المسؤولية والتعاون مع المجلس لتحقيق توجيهات سموكم».

وأشار المبارك الى أن «علينا العمل ومواجهة التحديات لبلوغ ما نتمناه»، مضيفا: «مهمة ثقيلة وأمانة عظيمة كلفني بها سمو الأمير برئاسة الحكومة ونفتخر بالممارسة الديمقراطية لمجلس الأمة».

وأضاف 'عاقدون العزم على أن نكون على قدر المسؤولية في حمل الأمانة بالتعاون مع المجلس في ترجمة التوجيهات الأميرية السامية وسمو الأمير وضع الأصبع على الجرح وشخص الداء والدواء وينبغي أن نتعاون لتحقيق الإنجازات، وتصويب العمل البرلماني استحقاق وطني لا يحتمل التأخير'.

وأوضح أن 'مبادئ الدستور واللائحة الداخلية للمجلس رسخت أسس العمل الرقابي والبرلماني وبما يوحد الكويتيين وأن يواجه الرأي بالرأي الآخر والدستور يمنع تداخل السلطات ولا يمنع الاختلاف في الرأي والحوار الهادئ والرصين'.

وتابع: 'نتطلع لإقرار خطوات إصلاح شاملة ما يستوجب التعاون مع المجلس وشركاء التنمية في تنفيذها وسنقدم برنامج عمل الحكومة للمجلس متوافقا مع خطة التنمية'.

وعاد النواب المنسحبون أثناء تأدية الحكومة اليمين الدستورية الى جلسة مجلس الأمة.

وقال الرئيس الغانم : وردت رسالة من النائب عادل الدمخي حول عدم دستورية سجن أي نائب أثناء دور الانعقاد إلا بإذن من المجلس، وأن ما حدث بسجن نواب أثناء عضويتهم سابقة تاريخية منذ 1962.

وأضاف: 'عرضت الرسالة على مكتب المجلس وجاء كبير الخبراء الدستوريين وكان قرار مكتب المجلس أن الموضوع منظور أمام القضاء حاليا ومناقشة الرسالة في الجلسة يعد تدخلا في عمل السلطة القضائية، ورأى مكتب المجلس إحالة الرسالة الى اللجنة التشريعية لإبداء الرأي فيها، ونحن ندعو الله أن يفك عوق المسجونين.

من جانبه أكد وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أنه لم يتم القبض على أي نائب بل هم من سلموا أنفسهم، وهما اثنان وهناك ثالث.

ووافق مجلس الأمة على استقالة النائب محمد الهديه من لجنة المرافق العامة والنائب علي الدقباسي من لجنة الشؤون الخارجية.

وجرت تزكية النواب: مبارك الحريص، فيصل الكندري، راكان النصف، وطلال الجلال لعضوية لجنة الشؤون الإسكانية.

وزكى المجلس النواب: أحمد الفضل، الحميدي السبيعي، عمر الطبطبائي، أسامه الشاهين، فراج العربيد، يوسف الفضالة، وراكان النصف لعضوية لجنة تحسين بيئة الأعمال.

وكذلك زكى النواب: نايف المرداس، مبارك الحجرف، وفراج العربيد للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وزكى المجلس النواب: صفاء الهاشم،عبدالكريم الكندري، وصالح عاشور لعضوية لجنة شؤون المرأة والأسرة.

كما زكى النواب عادل الدمخي، عبدالله فهاد، ومحمد الحويله للجنة البيئة.

ووافق المجلس على إقرار لجنة الإحلال وأزمة التوظيف، وزكى النواب: صفاء الهاشم، خليل أبل، محمد الدلال، صالح عاشور، وخليل الصالح لعضويتها.

وزكى مجلس الأمة أيضا النواب: ثامر السويط، وليد الطبطبائي، جمعان الحربش، عادل الدمخين خليل أبل،محمد هايف، وحمد الهرشاني للجنة حقوق الإنسان.

وتمت تزكية النواب فيصل الكندري وعبدالوهاب البابطين وأحمد الفضل وصلاح خورشيد وخليل عبدالله لعضوية لجنة الشباب والرياضة.

ورفض مجلس الأمة بالتصويت تشكيل لجنة القيم والظواهرالسلبية، وكذلك تشكيل لجنة المقيمين بصورة غير قانونية.

من جهة ثانية، قال النائب فيصل الكندري إن لجنة الشؤون الإسكانية اجتمعت وزكته رئيسا لها، كما زكت النائب راكان النصف مقررا.