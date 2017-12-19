واشنطن تُحمل بيونغ يانغ مسؤولية هجوم 'وانا كراي' الإلكتروني

اتهم مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض توم بوسيرت، اليوم الإثنين، كوريا الشمالية، بوقوفها وراء هجمات 'وانا كراي' الإلكترونية التي وقعت مايو/ أيار الماضي.

وقال بوسيرت في مقال نشره بصحيفة 'وول ستريت جورنال': 'بيونغ يانغ هي المسؤول المباشر عن هجمات وانا كراي الإلكترونية التي شهدتها العديد من دول العالم خلال الشهور الماضية'.

وأوضح امتلاك حكومة بلاده أدلة تؤكد هذا الامر ، فضلا عن مصادقة دول مثل بريطانيا ومؤسسات خاصة كشركة مايكروسوفت العالمية على ذلك.

ووصف بوسيرت هجمات وانا كراي بالسلوك غير الحكيم، وأكد أن بلاده ستواصل ممارسة ضغوط كبيرة على كوريا الشمالية؛ لردعها عن تنفيذ هجمات مشابهة أو ذات أشكال أخرى.

يُذكر أن هجمات وانا كراي الإلكترونية ألحقت أضرارا بالغة بملايين من الحواسيب في مؤسسات دول عديدة، من ضمنها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.