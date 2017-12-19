الأمم المتحدة: عدد المهاجرين حول العالم 258 مليوناً

أشارت هيئة الأمم المتحدة، الاثنين، إلى وجود 258 مليون مهاجر حول العالم، إضطروا إلى ترك أوطانهم والهجرة إلى بلدان أخرى بحثاً عن حياة أفضل.

جاء ذلك في تقرير نشرته الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للهجرة، الذي يصادف 18 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

وأوضح التقرير أنّ عدد المهاجرين ارتفع بنسبة 49 بالمئة منذ عام 2000، وأنّ عددهم حول العالم بلغ 258 مليوناً، خلال العام الحالي.

ولفت التقرير إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، تحتضن 19 بالمئة من مجموع المهاجرين حول العالم (49.8 مليون) وتتصدر بذلك قائمة البلدان المستضيفة للمهاجرين.

ووبحسب التقرير فإنّ المملكة العربية السعودية وألمانيا وروسيا جائت في المراتب الثلاثة الأولى بعد الولايات المتحدة، بـ 12 مليون مهاجر في كل بلد، وجاءت بريطانيا خامساً بـ9 ملايين مهاجراً.

وذكر التقرير الأممي أنّ 64 بالمئة من مجموع المهاجرين (165 مليون)، يعيشون حالياً في البلدان ذات الدخل المرتفع.

وأشار التقرير إلى أنّ المهاجرين يساهمون في زيادة عدد سكان دول أمريكا الشمالية، وأنّ دول القارة الأوروبية معرضة لنقص في تعداد سكانها، لولا وجود المهاجرين.

وأوضح التقرير أنّ متوسط أعمار المهاجرين حول العالم، يعادل 39.2 عاماً، وأنّ 48.4 من المهاجرين هم من النساء والباقي ذكور.