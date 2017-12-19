إعتراض صاروخ 'حوثي' بسماء الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية جنوبي العاصمة الرياض.

وفي بداية نوفمبر الماضي اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا قرب مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، أطلقته ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية.

وكان الصاروخ منطلقا باتجاه العاصمة الرياض، وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وكانت وكالة انباء رويترز، نقلت عن شهود عيان، في وقت سابق سماع، اليوم الثلاثاء، دوي انفجار وتصاعد دخان في العاصمة السعودية الرياض.