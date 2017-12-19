«الفيفا» يعتمد «خليجي 23» ضمن أجندته الدولية

أدرج الاتحاد الدولي لكرة القدم مباريات كأس الخليج رقم 23 (خليجي 23) التي تنطلق في الكويت يوم 22 ديسمبر الحالي، ضمن أجندته الدولية كمباريات ودية دولية وفقا للتقارير.

وقام الفيفا عبر موقعه الرسمي، بنشر مباريات كأس الخليج رقم 23 في قائمة المباريات الدولية الودية للمنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة.

وتشارك 8 منتخبات في خليجي 23 التي ستنطلق الجمعة، وهي الكويت والإمارات والسعودية وعمان في المجموعة الأولى، وقطر والعراق واليمن والبحرين في المجموعة الثانية.

وسيؤدي إدراج بطولة الخليج في الأجندة الدولية للفيفا لأن تعتبر نتائجها كنتائج المباريات الودية الدولية للمنتخبات المشاركة فيها، ومن ثم يكون لها تأثير على ترتيبها في تصنيف الفيفا الشهري، المباريات في التصنيف الدولي لشهر يناير القادم.

وعانت بطولة كأس الخليج التي بدأت في عام 1970 من عدم الاعتراف بها من قبل الفيفا، لأن الاتحاد المنظم لها وهو الاتحاد العربي الخليجي هو اتحاد إقليمي وليس قارياً معترفاً به من قبل الفيفا أو الاتحاد الآسيوي.

يذكر أن منافسات كأس الخليج تنطلق (الجمعة) بمباراة منتخبنا الوطني ضد ضيفه السعودي.