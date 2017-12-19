مواطنة تتجرد من مشاعر الأمومة وتقتل ابنتها تعذيباً

تمكن رجال المباحث الجنائية من الحصول علي اعترافات من سيدة كويتية اقدمت علي ضرب ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات حتي الموت وزعمت بوفاتها طبيعيا قبل عشرة شهور.

وبحسب مصدر امني فان معلومات وردت الي ادارة البحث في الجنائية تفيد بان قضية بوفاة الطفلة عمرها 5 سنوات لم تكن طبيعية حسب ذكر وقت الواقعة قبل 10 اشهر

وبإجراء التحريات حول الواقعة تم استدعاء المسعفين الذين انتقلوا الى البلاغ محل الواقعة وتم سؤال الشهود( الجيران) حيث دلت التحريات على قيام المتهمة - مواليد١٩٨٦- (والدتها) بضرب المجني عليها الى ان أفضى الضرب الى موتها وعليه تم ضبط المتهمة وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات فقد اقرت بانها ومطلع العام الجاري كانت الطفلة بالحمام المتواجد داخل غرفة النوم وكانت تلهوا ( بالدش ) وأنها اي الام كانت متواجدة بصالة الشقة فسمعت صوت سقوط ابنتها بالحمام فذهبت لها وشاهدت اداة الاستحمام( بالدش) مفتوحة فسحبت المجني عليها بقوة وقامت بضربها عدة ضربات باستخدام يدها الى ان سقطت وقامت بركلها برجلها عدة ركلات على منطقة البطن والخصر والصدر محدثة بها الإصابات المذكورة بالتقرير الطب الشرعي الى ان فارقت الحياة وبعدها قامت بالاتصال على عمليات وزارة الداخلية ١١٢ وطلبت الإسعاف وادعت كذبا على ان ابنتها سقطت بالحمام.

كما أقرت الام بأنها دائماً تضربها لأنها مزعجه وتكسر اغراض المنزل ولم تكن هذه المرة الاولى 'وما فرق معها هذه المرة ان بعد ضربها المبرح سقطت البنت' واغمى عليها فحاولت معالجتها دون جدوى وقامت بالاتصال والابلاغ بوقوعها بالحمام وعليه تم احالة المتهمة الى النيابة العامة وقد اعترفت بتفاصيل ضربها مما ادى لوفاة ابنتها وعليه امرت النيابة بحجزها