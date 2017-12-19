التجمع العمالي يدعو إلى مصالحة نقابية عامة

أقام التجمع العمالي ملتقاه العمالي الاول بحضور عدد من النقابيين والعاملين بمختلف قطاعات الدولة ومجموعة من النقابيين السابقين مساء يوم الاثنين الموافق 18 / 12 / 2017 في الأحمدي.

وبحث المشاركون في الملتقى العديد من القضايا العمالية والمشاكل، واستعرض الحاضرون التحديات التي تواجه الطبقة العاملة، وبحثوا سبل التعاون من أجل الدفاع عن المكتسبات ولتحقيق المطالب المستحقة.

وقال التجمع في بيان 'أكدنا نحن في التجمع العمالي للحاضرين كما نؤكد دائما عبر البيانات والتصريحات الصادرة من التجمع العمالي أننا داعمون لكل تحرك وعمل يصب في مصلحة الطبقة العاملة وأننا سنعمل مع الجميع من أجل المصلحة العامة'.

وأضاف 'طرحنا في التجمع العمالي وكذلك طرح عدد من المشاركين في الملتقى ضرورة تحقيق 'مصالحة نقابية' لتجاوز الخلافات والدعاوى القضائية المتبادلة، ولاستعادة وحدة الحركة النقابية العمالية'.

وتابع 'ندعو جميع النقابات العمالية أن تضع مصلحة العمال أمامها وتتحمل مسؤولياتها وأن تبادر بالتحرك دائما للتصدي لأي محاولة للانتقاص من الحقوق والمكتسبات والمطالبة بالمطالب المستحة للعاملين في قطاعاتهم وأن تتعاون النقابات للمصلحة العامة، وكذلك ندعو جميع العاملين بمختلف القطاعات الالتفاف حول نقاباتهم للحفاظ على مكتسباتهم ولتحقيق مطالبهم المستحقة، فغن قوة الطبقة العاملة تكمن في وحدتها وفي عملها الجماعي المنظم'.